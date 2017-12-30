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Сирия: в Ракке нашли два захоронения жертв боевиков ИГИЛ
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    Сирия: в Ракке нашли два захоронения жертв боевиков ИГИЛ

    2:25  30 Декабря 2017  /обновлено: 2:25  30 Декабря 2017
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    Сирия: в Ракке нашли два захоронения жертв боевиков ИГИЛ

    Дамаск, 30 декабря. Жители Сирии, вернувшиеся в свои дома в окрестностях города Ракка одноименной провинции Сирии, обнаружили два массовых захоронения жертв расправ террористов запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1. Об этом сообщает ТАСС.

    По информации агентства SANA, трупы людей были извлечены из глубоких траншей. На место захоронения прибыли эксперты, которые попытаются установить личности погибших.

    ТАСС уточняет, что останки обнаружили в секторе Дебси-Афнан западнее города Ракка, служившем основным форпостом боевиков в Сирийской Арабской Республике.

    Следует отметить, что аналогичные захоронения находили и в других регионах Сирии. В частности, массовые захоронения жертв ИГИЛ1 были найдены в Пальмире.

    Накануне в Пентагоне заявили о намерении изменить характер операции против ИГИЛ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #игил #ракка #захоронения
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