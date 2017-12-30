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Сирия: Мэттис признал, что часть боевиков ИГ скрывается в долине Евфрата
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    Сирия: Мэттис признал, что часть боевиков ИГ скрывается в долине Евфрата

    2:18  30 Декабря 2017  /обновлено: 2:18  30 Декабря 2017
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    Сирия: Мэттис признал, что часть боевиков ИГ скрывается в долине Евфрата

    Вашингтон, 30 декабря. Часть боевиков террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1 — запрещена на территории РФ) скрывается в долине реки Евфрат в Сирии. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

    Глава оборонного ведомства США признал, что некоторые боевики «Исламского государства» сбежали и укрылись в долине Евфрата.

    «Очевидно, что они переместились в среднюю часть долины реки Евфрат. Мы сейчас уничтожаем там провозглашенный ими халифат, пытаясь спасти невинных людей», — цитирует Мэттиса РИА Новости.

    Напомним, ранее СМИ в очередной раз обвинили Соединенный Штаты в сотрудничестве с боевиками «Исламского государства». По данным агентства Al Masdar News, американские вертолеты перевезли часть боевиков террористической организации из Дейр-эз-Зора в безопасные для них районы провинции Хасака на северо-востоке Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Виталий Малясев
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    #сша #сирия #игил #евфрат
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