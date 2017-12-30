Сирия: Мэттис признал, что часть боевиков ИГ скрывается в долине Евфрата

Вашингтон, 30 декабря. Часть боевиков террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1 — запрещена на территории РФ) скрывается в долине реки Евфрат в Сирии. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Глава оборонного ведомства США признал, что некоторые боевики «Исламского государства» сбежали и укрылись в долине Евфрата.

«Очевидно, что они переместились в среднюю часть долины реки Евфрат. Мы сейчас уничтожаем там провозглашенный ими халифат, пытаясь спасти невинных людей», — цитирует Мэттиса РИА Новости.

Напомним, ранее СМИ в очередной раз обвинили Соединенный Штаты в сотрудничестве с боевиками «Исламского государства». По данным агентства Al Masdar News, американские вертолеты перевезли часть боевиков террористической организации из Дейр-эз-Зора в безопасные для них районы провинции Хасака на северо-востоке Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.