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Глава Пентагона оценил работу канала по предотвращению конфликтов с Россией в Сирии
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    Глава Пентагона оценил работу канала по предотвращению конфликтов с Россией в Сирии

    2:03  30 Декабря 2017  /обновлено: 2:03  30 Декабря 2017
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    Глава Пентагона оценил работу канала по предотвращению конфликтов с Россией в Сирии

    Вашингтон, 30 декабря. Канал по предотвращению конфликтных ситуаций между военными России и США в Сирии работает на ежедневной основе, заявил в пятницу министр обороны США Джеймс Мэттис.

    Мэттис сообщил журналистам, что Пентагон признает «наличие разграничительной линии вдоль реки» Евфрат. 

    «С этим возникали проблемы, но мы их решали день за днем, и канал связи между нами и российскими военными никогда не прекращал работу», — заявил глава Пентагона.

    Глава Пентагона оценил работу канала по предотвращению конфликтов с Россией в Сирии

    Ранее в пятницу Пентагон распространил заявление Мэттиса, в котором сообщалось, что Штаты будут увеличивать число своих дипломатов в подконтрольных им районах Сирии. Помимо этого министр добавил, что американские войска в Сирии и Ираке будут переходить от наступательного подхода по захвату территории к усилиям по стабилизации.

    Автор: Олеся Волкова
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    #сша #сирия #пентагон #мэттис
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