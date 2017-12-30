Глава Пентагона оценил работу канала по предотвращению конфликтов с Россией в Сирии

Вашингтон, 30 декабря. Канал по предотвращению конфликтных ситуаций между военными России и США в Сирии работает на ежедневной основе, заявил в пятницу министр обороны США Джеймс Мэттис.

Мэттис сообщил журналистам, что Пентагон признает «наличие разграничительной линии вдоль реки» Евфрат.

«С этим возникали проблемы, но мы их решали день за днем, и канал связи между нами и российскими военными никогда не прекращал работу», — заявил глава Пентагона.

Ранее в пятницу Пентагон распространил заявление Мэттиса, в котором сообщалось, что Штаты будут увеличивать число своих дипломатов в подконтрольных им районах Сирии. Помимо этого министр добавил, что американские войска в Сирии и Ираке будут переходить от наступательного подхода по захвату территории к усилиям по стабилизации.