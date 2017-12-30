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ИГИЛ взяло на себя ответственность за атаку на церковь в Каире — Reuters
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    ИГИЛ взяло на себя ответственность за атаку на церковь в Каире — Reuters

    1:56  30 Декабря 2017  /обновлено: 1:56  30 Декабря 2017
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    ИГИЛ взяло на себя ответственность за атаку на церковь в Каире — Reuters

    Каир, 30 декабря. Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»1 взяла на себя ответственность за атаку на коптский храм в пригороде Каира Хелуан. Об этом сообщает Reuters.

    Теракт был осуществлен в пятницу утром. Злоумышленник предпринял попытку прорваться сквозь внешний кордон церкви. Правоохранители начали стрельбу, ранив преступника. Ранения оказались смертельными. Мужчина скончался в одной из местных больниц.

    Прежде чем атаковать церковь, он также вел огонь магазину автозапчастей, расположенному в непосредственной близости от церкви. Также он убил хозяина небольшой торговой точки, а уже после атаковал прихожан церкви.

    Накануне СМИ сообщали, что ответственность за взрыв в супермаркете «Перекресток» города на Неве взяла на себя ячейка «Исламского государства». Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент терактом, — напоминает RT.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #игил #теракт #каир #коптская церковь
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