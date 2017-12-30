Пентагон надеется отговорить Турцию от покупки С-400 у России

Вашингтон, 30 декабря. США продолжают уговаривать Турцию не приобретать комплексы противовоздушной и противоракетной обороны у России, сообщил в пятницу сотрудник пресс-службы министерства обороны США Джонни Майкл.

Журналисты попросили Майкла прокомментировать подписание Россией и Турцией кредитного соглашения о поставке Москвой Анкаре зенитных ракетных систем С-400.

По словам представителя Пентагона, ведомство «довело свою обеспокоенность» по этому поводу до турецких властей. По его мнению, для Турции в плане защиты от внешних угроз была бы оптимальной оперативно совместимая с НАТО система противоракетной обороны.

В интервью ТАСС Майк добавил, что «Турция продолжает стремиться приобрести противоракетные системы у союзников по НАТО, в том числе американскую систему Patriot».

Ранее стало известно, что Турция купила у России четыре дивизиона С-400 на 2,5 млрд долларов. В НАТО раскритиковали сделку, заявив, что решение Анкары помешает ей стать частью единой системы противовоздушной обороны альянса.