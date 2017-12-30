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Пентагон надеется отговорить Турцию от покупки С-400 у России
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    Пентагон надеется отговорить Турцию от покупки С-400 у России

    1:49  30 Декабря 2017  /обновлено: 1:49  30 Декабря 2017
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    Пентагон надеется отговорить Турцию от покупки С-400 у России

    Вашингтон, 30 декабря. США продолжают уговаривать Турцию не приобретать комплексы противовоздушной и противоракетной обороны у России, сообщил в пятницу сотрудник пресс-службы министерства обороны США Джонни Майкл.

    Журналисты попросили Майкла прокомментировать подписание Россией и Турцией кредитного соглашения о поставке Москвой Анкаре зенитных ракетных систем С-400.

    По словам представителя Пентагона, ведомство «довело свою обеспокоенность» по этому поводу до турецких властей. По его мнению, для Турции в плане защиты от внешних угроз была бы оптимальной оперативно совместимая с НАТО система противоракетной обороны.

    В интервью ТАСС Майк добавил, что «Турция продолжает стремиться приобрести противоракетные системы у союзников по НАТО, в том числе американскую систему Patriot».

    Пентагон надеется отговорить Турцию от покупки С-400 у России

    Ранее стало известно, что Турция купила у России четыре дивизиона С-400 на 2,5 млрд долларов. В НАТО раскритиковали сделку, заявив, что решение Анкары помешает ей стать частью единой системы противовоздушной обороны альянса.

    Автор: Олеся Волкова
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    #сша #турция #с-400
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