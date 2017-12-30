Сирия: боевики «Джейш аль-Ислам» отпустили пленных в Восточной Гуте

Дамаск, 30 декабря. Боевики вооруженной группировки «Джейш аль-Ислам», которая дислоцируется в городе Дума в регионе Восточная Гута Сирийской Арабской Республики отпустили часть удерживаемых военнопленных и мирных жителей. Об этом сообщает Sana.

Отмечается, что освобождены преимущественно женщины и дети, поддерживающие правительство законного президента Сирии Башара Асада. По информации Reuters, ранее эти люди насильно удерживались боевиками и использовались как живой щит.

Пленные и заложники переданы представителям Сирийского общества Красного Полумесяца и Международного комитета Красного Креста (МККК). На протяжении последних двух дней эти организации заняты эвакуацией мирных жителей, остро нуждающихся в медицинской помощи. По данным Reuters, всего удалось вывезти 86 человек.

Ранее сообщалось о восстановлении местного самоуправления в Дейр-эз-Зоре.