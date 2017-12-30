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Сирия: боевики «Джейш аль-Ислам» отпустили пленных в Восточной Гуте
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    Сирия: боевики «Джейш аль-Ислам» отпустили пленных в Восточной Гуте

    1:38  30 Декабря 2017  /обновлено: 1:51  30 Декабря 2017
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    Сирия: боевики «Джейш аль-Ислам» отпустили пленных в Восточной Гуте

    Дамаск, 30 декабря. Боевики вооруженной группировки «Джейш аль-Ислам», которая дислоцируется в городе Дума в регионе Восточная Гута Сирийской Арабской Республики отпустили часть удерживаемых военнопленных и мирных жителей. Об этом сообщает Sana.

    Отмечается, что освобождены преимущественно женщины и дети, поддерживающие правительство законного президента Сирии Башара Асада. По информации Reuters, ранее эти люди насильно удерживались боевиками и использовались как живой щит.

    Пленные и заложники переданы представителям Сирийского общества Красного Полумесяца и Международного комитета Красного Креста (МККК). На протяжении последних двух дней эти организации заняты эвакуацией мирных жителей, остро нуждающихся в медицинской помощи. По данным Reuters, всего удалось вывезти 86 человек.

    Ранее сообщалось о восстановлении местного самоуправления в Дейр-эз-Зоре.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #сирия #пленные #джейш аль-ислам #красный полумесяц
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