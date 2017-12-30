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Происшествия
В шведском Мальме взорвали полицейский автомобиль
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    В шведском Мальме взорвали полицейский автомобиль

    1:26  30 Декабря 2017  /обновлено: 1:26  30 Декабря 2017
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    В шведском Мальме взорвали полицейский автомобиль

    Стокгольм, 30 декабря. Полицейская машина, припаркованная у здания полиции в Мальме, пострадала в результате взрыва в пятницу вечером, сообщает пресс-служба городской полиции.

    По данным полиции, была подорвана полицейская машина, припаркованная у здания правоохранителей на улице Саллерупсвеген в Мальме. По счастливой случайности, никто не пострадал.

    Инцидент произошел в 19.25 по местному времени (21.25 мск). В полиции сообщили, что менее двух часов спустя были задержаны двое подозреваемых. Ими оказались мужчины, 1991 и 1995 годов рождения.

     

    Автор: Олеся Волкова
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    #взрыв #швеция
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