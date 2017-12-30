В шведском Мальме взорвали полицейский автомобиль

Стокгольм, 30 декабря. Полицейская машина, припаркованная у здания полиции в Мальме, пострадала в результате взрыва в пятницу вечером, сообщает пресс-служба городской полиции.

По данным полиции, была подорвана полицейская машина, припаркованная у здания правоохранителей на улице Саллерупсвеген в Мальме. По счастливой случайности, никто не пострадал.

Инцидент произошел в 19.25 по местному времени (21.25 мск). В полиции сообщили, что менее двух часов спустя были задержаны двое подозреваемых. Ими оказались мужчины, 1991 и 1995 годов рождения.