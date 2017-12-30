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Новороссия
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Общество
Надоели однодневные победители: россияне оценили победу Алахярова в шоу «Голос»
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    Надоели однодневные победители: россияне оценили победу Алахярова в шоу «Голос»

    1:12  30 Декабря 2017  /обновлено: 1:36  30 Декабря 2017
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    Надоели однодневные победители: россияне оценили победу Алахярова в шоу «Голос»

    Москва, 30 декабря. Победителем шестого сезона телешоу «Голос» стал Селим Алахяров. В соцсетях зрители разделились в оценках: многие посчитали, что победа досталась Алахярову незаслуженно.

    Согласно итогам зрительского голосования Алахяров получил 67,3% голосов. Интернет-пользователи активно обсуждают итоги шоу. Многие из них не сошлись во мнении, справедлив ли итог. 

    Надоели однодневные победители: россияне оценили победу Алахярова в шоу «Голос»

    Надоели однодневные победители: россияне оценили победу Алахярова в шоу «Голос»

    Надоели однодневные победители: россияне оценили победу Алахярова в шоу «Голос»

     

    Надоели однодневные победители: россияне оценили победу Алахярова в шоу «Голос»Другие же хвалят победителя, отмечая профессионализм его наставника Александра Градского.

    «Я рада, что победил именно Селим. Эта победа еще раз доказала полнейший профессионализм Александра Борисовича Градского. Уже четвертый сезон побеждает именно его подопечный. Это говорит о многом», — пишет во «ВКонтакте» Виктория Грищенко.

    Автор: Олеся Волкова
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    #голос #градский #алахяров
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