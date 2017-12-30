Надоели однодневные победители: россияне оценили победу Алахярова в шоу «Голос»

Москва, 30 декабря. Победителем шестого сезона телешоу «Голос» стал Селим Алахяров. В соцсетях зрители разделились в оценках: многие посчитали, что победа досталась Алахярову незаслуженно.

Согласно итогам зрительского голосования Алахяров получил 67,3% голосов. Интернет-пользователи активно обсуждают итоги шоу. Многие из них не сошлись во мнении, справедлив ли итог.

Другие же хвалят победителя, отмечая профессионализм его наставника Александра Градского.