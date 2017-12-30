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Сирия: САА восстановила контроль над Кабибат Абу Аль-Махди в провинции Хама
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    Сирия: САА восстановила контроль над Кабибат Абу Аль-Махди в провинции Хама

    1:02  30 Декабря 2017  /обновлено: 1:02  30 Декабря 2017
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    Сирия: САА восстановила контроль над Кабибат Абу Аль-Махди в провинции Хама

    Дамаск, 30 декабря. Сирийские правительственные войска восстановили контроль над населенным пунктом Кабибат Абу Аль-Махди, расположенном в северо-восточной части провинции Хама Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает Farsnews.

    Отмечается, что  силам САА удалось вытеснить боевиков запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1, ранее контролировавшей Кабибат Абу Аль-Махди.

    Накануне стало известно, что около 400 сирийцев вернулись в свои дома за минувшие сутки. Об этом сообщил Российский центр примирения враждующих сторон в САР.

    Кроме того, сообщалось о возобновлении работы органов местного самоуправления в городе Дейр-эз-Зор одноименной провинции Сирийской Арабской Республики. Здесь ведутся работы по восстановлению важнейших объектов социально-экономической инфраструктуры, — сообщал Центр примирения РФ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #сирия #хама #саа #джебхат-ан-нусра #кабибат абу аль-махди
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