Дамаск, 30 декабря. Сирийские правительственные войска восстановили контроль над населенным пунктом Кабибат Абу Аль-Махди, расположенном в северо-восточной части провинции Хама Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает Farsnews.

Отмечается, что силам САА удалось вытеснить боевиков запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1, ранее контролировавшей Кабибат Абу Аль-Махди.

Накануне стало известно, что около 400 сирийцев вернулись в свои дома за минувшие сутки. Об этом сообщил Российский центр примирения враждующих сторон в САР.

Кроме того, сообщалось о возобновлении работы органов местного самоуправления в городе Дейр-эз-Зор одноименной провинции Сирийской Арабской Республики. Здесь ведутся работы по восстановлению важнейших объектов социально-экономической инфраструктуры, — сообщал Центр примирения РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.