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Сирия: вооруженные группировки нарушили режим тишины в городе Даръа
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    Сирия: вооруженные группировки нарушили режим тишины в городе Даръа

    0:42  30 Декабря 2017  /обновлено: 0:44  30 Декабря 2017
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    Сирия: вооруженные группировки нарушили режим тишины в городе Даръа

    Даръа (Сирия), 30 декабря. Вооруженные группировки на юге сирийского города Даръа нарушают режим прекращения огня, осуществляя нападения на гражданские зоны. 

    Как сообщает информагентство SANA, в пятницу вооруженные группировки нацелились на дома гражданских лиц в южной части города Даръа в нарушение соглашения о зонах деэскалации.

    По данным агентства, вооруженные группы выпустили ракетный снаряд в окрестностях Шамала аль-Хата в городе Даръа. Сообщается о материальном ущербе. На данный момент информация о пострадавших не поступала.

    Напомним, зона деэскалации в южных сирийских провинциях Даръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда была установлена после переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Автор: Олеся Волкова
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    #сирия #даръа
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