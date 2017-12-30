Сирия: вооруженные группировки нарушили режим тишины в городе Даръа

Даръа (Сирия), 30 декабря. Вооруженные группировки на юге сирийского города Даръа нарушают режим прекращения огня, осуществляя нападения на гражданские зоны.

Как сообщает информагентство SANA, в пятницу вооруженные группировки нацелились на дома гражданских лиц в южной части города Даръа в нарушение соглашения о зонах деэскалации.

По данным агентства, вооруженные группы выпустили ракетный снаряд в окрестностях Шамала аль-Хата в городе Даръа. Сообщается о материальном ущербе. На данный момент информация о пострадавших не поступала.

Напомним, зона деэскалации в южных сирийских провинциях Даръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда была установлена после переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.