Путин подписал закон о механизме удаленной идентификации клиентов банков

Москва, 29 декабря. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет с помощью биометрических данных осуществлять удаленную идентификацию потенциальных клиентов банков. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, предполагается создание механизма удаленной идентификации клиентов банков с использованием их биометрических персональных данных (изображение лица, голос). Такая идентификация будет осуществляться с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и подтверждением биометрических данных в единой биометрической системе (ЕБС).

Это позволит клиентам банков открывать счета без их личного присутствия через интернет. При этом Банк России будет вправе запретить банку осуществлять удаленную идентификацию в случае неоднократного нарушения им требований по обязательному контролю операций с денежными средствами или иным имуществом.

Как сообщает РИА Новости, изначально механизм удаленной идентификации будет реализован только в банковском секторе.