18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Глава Пентагона оценил работу канала по предотвращению конфликтов с Россией в Сирии
Экономика
Путин подписал закон о механизме удаленной идентификации клиентов банков
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин подписал закон о механизме удаленной идентификации клиентов банков

    0:22  30 Декабря 2017  /обновлено: 0:22  30 Декабря 2017
    306

    Путин подписал закон о механизме удаленной идентификации клиентов банков

    Москва, 29 декабря. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет с помощью биометрических данных осуществлять удаленную идентификацию потенциальных клиентов банков. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Согласно документу, предполагается создание механизма удаленной идентификации клиентов банков с использованием их биометрических персональных данных (изображение лица, голос). Такая идентификация будет осуществляться с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и подтверждением биометрических данных в единой биометрической системе (ЕБС).

    Это позволит клиентам банков открывать счета без их личного присутствия через интернет. При этом Банк России будет вправе запретить банку осуществлять удаленную идентификацию в случае неоднократного нарушения им требований по обязательному контролю операций с денежными средствами или иным имуществом.

    Путин подписал закон о механизме удаленной идентификации клиентов банков

    Как сообщает РИА Новости, изначально механизм удаленной идентификации будет реализован только в банковском секторе. 

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #банки #законодательство
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Сирия: в Дейр-эз-Зоре наладили работу местного самоуправления

        Сирия: в Дейр-эз-Зоре наладили работу местного самоуправления

        22:21   29 Декабря 2017
        779
        Освобожденных из плена украинских военных заподозрили в дезертирстве

        Освобожденных из плена украинских военных заподозрили в дезертирстве

        18:57   29 Декабря 2017
        4945
        ФАН поздравляет читателей и обещает: в Новом 2018-м будет еще интереснее

        ФАН поздравляет читателей и обещает: в Новом 2018-м будет еще интереснее

        17:15   29 Декабря 2017
        511
        Путин одобрил ратификацию соглашения с Сирией о расширении базы ВМФ в Тартусе

        Путин одобрил ратификацию соглашения с Сирией о расширении базы ВМФ в Тартусе

        15:31   29 Декабря 2017
        828