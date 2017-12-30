Вашингтон, 30 декабря. Характер операции Соединенных Штатов против запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 в Сирии изменится. Такое заявление сделал глава министерства обороны США Джеймс Мэттис.

Он отметил, что физически боевики ИГИЛ1 уничтожены практически полностью. Поэтому тактика международной коалиции во главе с США претерпит определенные изменения.

«2017 год заканчивается, последователи «халифата» находятся в бегах, мы уничтожаем его», — сказал руководитель военного ведомства США, не уточнив, в чем именно будут проявляться указанные изменения, — пишет РИА Новости.

Накануне в Пентагоне в очередной раз подвергли критике закупку зенитных ракетных систем С-400, которые Турция планирует приобрести у России. В американском оборонном ведомстве утверждают, что С-400 несовместимы с системой ПВО НАТО, — пишет RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.