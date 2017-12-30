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Политика
Характер операции США против ИГИЛ в Сирии изменится — Пентагон
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    Характер операции США против ИГИЛ в Сирии изменится — Пентагон

    0:15  30 Декабря 2017  /обновлено: 0:15  30 Декабря 2017
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    Характер операции США против ИГИЛ в Сирии изменится — Пентагон

    Вашингтон, 30 декабря. Характер операции Соединенных Штатов против запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 в Сирии изменится. Такое заявление сделал глава министерства обороны США Джеймс Мэттис.

    Он отметил, что физически боевики ИГИЛ1 уничтожены практически полностью. Поэтому тактика международной коалиции во главе с США претерпит определенные изменения.

    «2017 год заканчивается, последователи «халифата» находятся в бегах, мы уничтожаем его»,  — сказал руководитель военного ведомства США, не уточнив, в чем именно будут проявляться указанные изменения,  — пишет РИА Новости.

    Накануне в Пентагоне в очередной раз подвергли критике закупку зенитных ракетных систем С-400, которые Турция планирует приобрести у России. В американском оборонном ведомстве утверждают, что С-400 несовместимы с системой ПВО НАТО,  — пишет RT.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #сирия #игил #пентагон #коалиция сша
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