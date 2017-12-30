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Общество
В деле о крушении МН17 над Донбассом появились новые данные
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    В деле о крушении МН17 над Донбассом появились новые данные

    0:09  30 Декабря 2017  /обновлено: 0:09  30 Декабря 2017
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    В деле о крушении МН17 над Донбассом появились новые данные

    Москва, 30 декабря. В деле о крушении малайзийского Boeing-777 над Донбассом в июле 2014 года появились новые данные, которые ставят под сомнение выводы следствия в Нидерландах. Местные жители заявляют, что самолет сбила ракета, запущенная с территории села Зарощенское, контролируемым на тот момент украинскими силовиками.

    Местный житель Андрей Костин, во время трагедии находившийся в Шахтерске, рассказал подробности «Вестям.ру». В то время он служил в ополчении. По его словам, любой житель города тогда знал, где начинаются посты ВСУ. «ВСУ находилось, начиная от окраин Шахтерска, Амвросиевки. И туда все границы полностью находились под ВСУ», — рассказал он журналистам.

    Этот пост, как и соседний, был организован так, чтобы контролировать Шахтерск и прикрывать село Зарощенское. Причем появились посты незадолго до трагедии.

    Boeing-777 рейса МН17 компании «Малайзийские авиалинии» разбился 17 июля 2014 года над Донецкой областью. Западные СМИ в первые же часы трагедии обвинили ополченцев в том, что те сбили самолет из ЗРК «Бук», переброшенным ранее с территории России. 

    Как отмечает телеканал, село Зарощенское специалисты уже называли местом возможно пуска ракеты по МН17. В частности, концерн «Алмаз-Антей», производящий ЗРК «Бук», провел три эксперимента: смоделировали попадание ракеты в лайнер с учетом выявленных повреждений на корпусе самолета. Специалисты пришли к выводу, что пуск ракеты, скорее всего, был произведен именно из района Зарощенского.

    В деле о крушении МН17 над Донбассом появились новые данные

    Помимо этого, ранее бывший офицер ВСУ Юрий Батурин рассказал, что через несколько дней после трагедии в его часть пришла колонна тягачей 156-го зенитно-ракетного полка, они перебазировали технику в район села Зарощенское. В том числе и установку «Бук».

    Отмечается, что голландские следователи не рассматривают версию о пуске ракеты с Зарощенского, игнорируя представленные данные. 

    Автор: Олеся Волкова
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    #донбасс #мн17
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