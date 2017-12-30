В деле о крушении МН17 над Донбассом появились новые данные

Москва, 30 декабря. В деле о крушении малайзийского Boeing-777 над Донбассом в июле 2014 года появились новые данные, которые ставят под сомнение выводы следствия в Нидерландах. Местные жители заявляют, что самолет сбила ракета, запущенная с территории села Зарощенское, контролируемым на тот момент украинскими силовиками.

Местный житель Андрей Костин, во время трагедии находившийся в Шахтерске, рассказал подробности «Вестям.ру». В то время он служил в ополчении. По его словам, любой житель города тогда знал, где начинаются посты ВСУ. «ВСУ находилось, начиная от окраин Шахтерска, Амвросиевки. И туда все границы полностью находились под ВСУ», — рассказал он журналистам.

Этот пост, как и соседний, был организован так, чтобы контролировать Шахтерск и прикрывать село Зарощенское. Причем появились посты незадолго до трагедии.

Boeing-777 рейса МН17 компании «Малайзийские авиалинии» разбился 17 июля 2014 года над Донецкой областью. Западные СМИ в первые же часы трагедии обвинили ополченцев в том, что те сбили самолет из ЗРК «Бук», переброшенным ранее с территории России.

Как отмечает телеканал, село Зарощенское специалисты уже называли местом возможно пуска ракеты по МН17. В частности, концерн «Алмаз-Антей», производящий ЗРК «Бук», провел три эксперимента: смоделировали попадание ракеты в лайнер с учетом выявленных повреждений на корпусе самолета. Специалисты пришли к выводу, что пуск ракеты, скорее всего, был произведен именно из района Зарощенского.

Помимо этого, ранее бывший офицер ВСУ Юрий Батурин рассказал, что через несколько дней после трагедии в его часть пришла колонна тягачей 156-го зенитно-ракетного полка, они перебазировали технику в район села Зарощенское. В том числе и установку «Бук».

Отмечается, что голландские следователи не рассматривают версию о пуске ракеты с Зарощенского, игнорируя представленные данные.