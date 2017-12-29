Луганск, 29 декабря. Украинские силовики провели гранатометный обстрел населенного пункта Калиновка, расположенного в Луганской народной республике. Об этом сообщил источник в народной милиции ЛНР.

Следует отметить, что Контактной группой по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее было согласовано прекращение огня, приуроченное к Новому году и рождественским праздникам. Однако стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в нарушении режима тишины.

«Украинские силовики сегодня, 29 декабря, в 21.30 нарушили режим прекращения огня, применив автоматические гранатометы станковые (АГС), крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие», — сообщила пресс-служба народной милиции ЛНР, заявление которой цитирует РИА Новости.

Накануне военное командование ДНР также заявило о нарушении перемирия украинскими вооруженными силами.