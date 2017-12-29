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Украинские силовики обстреляли Калиновку — народная милиция ЛНР
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    Украинские силовики обстреляли Калиновку — народная милиция ЛНР

    23:53  29 Декабря 2017  /обновлено: 23:53  29 Декабря 2017
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    Украинские силовики обстреляли Калиновку — народная милиция ЛНР

    Луганск, 29 декабря. Украинские силовики провели гранатометный обстрел населенного пункта Калиновка, расположенного в Луганской народной республике. Об этом сообщил источник в народной милиции ЛНР.

    Следует отметить, что Контактной группой по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее было согласовано прекращение огня, приуроченное к Новому году и рождественским праздникам. Однако стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в нарушении режима тишины.

    «Украинские силовики сегодня, 29 декабря, в 21.30 нарушили режим прекращения огня, применив автоматические гранатометы станковые (АГС), крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие»,  — сообщила пресс-служба народной милиции ЛНР, заявление которой цитирует РИА Новости.

    Накануне военное командование ДНР также заявило о нарушении перемирия украинскими вооруженными силами.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #донбасс #обстрел #лнр #калиновка #украинские силовики
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