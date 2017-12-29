Немецкие СМИ рассказали о превосходстве российских подлодок над флотом НАТО

Москва, 29 декабря. НАТО не может противостоять подводной угрозе России, пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Автор FAZ Томас Гучкер обратил внимание немецких читателей на то, что НАТО пыталась отследить передовую российскую дизель-электрическую подводную лодку «Краснодар», с которой за время сирийской операции были выпущены две крылатые ракеты «Калибр» по позициям террористов в Сирии. При этом НАТО «часто упускала» российскую подлодку из виду.

По мнению аналитика, это говорит о том, что альянс неспособен противостоять подводной угрозе со стороны России.

Важным аспектом Гучкер считает то, что Россия делает акцент на вооружении, которое способно противодействовать передовым судам НАТО, но при этом требует меньших затрат: одна современная подлодка обходится России в 250 млн долларов, тогда как американский авианосец стоит не меньше 6 млрд долларов.

В результате Россия сейчас располагает 49 подлодками, в то время как подводный флот всех 29 стран НАТО насчитывает 84 единицы. Издание приводит слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который признал «утрату навыков» противодействия подлодкам.