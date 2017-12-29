18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Глава Пентагона оценил работу канала по предотвращению конфликтов с Россией в Сирии
Весь мир
Немецкие СМИ рассказали о превосходстве российских подлодок над флотом НАТО
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Немецкие СМИ рассказали о превосходстве российских подлодок над флотом НАТО

    23:49  29 Декабря 2017  /обновлено: 23:49  29 Декабря 2017
    446

    Немецкие СМИ рассказали о превосходстве российских подлодок над флотом НАТО

    Москва, 29 декабря. НАТО не может противостоять подводной угрозе России, пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

    Автор FAZ Томас Гучкер обратил внимание немецких читателей на то, что НАТО пыталась отследить передовую российскую дизель-электрическую подводную лодку «Краснодар», с которой за время сирийской операции были выпущены две крылатые ракеты «Калибр» по позициям террористов в Сирии. При этом НАТО «часто упускала» российскую подлодку из виду.

    По мнению аналитика, это говорит о том, что альянс неспособен противостоять подводной угрозе со стороны России. 

    Немецкие СМИ рассказали о превосходстве российских подлодок над флотом НАТО

    Важным аспектом Гучкер считает то, что Россия делает акцент на вооружении, которое способно противодействовать передовым судам НАТО, но при этом требует меньших затрат: одна современная подлодка обходится России в 250 млн долларов, тогда как американский авианосец стоит не меньше 6 млрд долларов.

    В результате Россия сейчас располагает 49 подлодками, в то время как подводный флот всех 29 стран НАТО насчитывает 84 единицы. Издание приводит слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который признал «утрату навыков» противодействия подлодкам.

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #нато #флот
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Сирия: в Дейр-эз-Зоре наладили работу местного самоуправления

        Сирия: в Дейр-эз-Зоре наладили работу местного самоуправления

        22:21   29 Декабря 2017
        779
        Освобожденных из плена украинских военных заподозрили в дезертирстве

        Освобожденных из плена украинских военных заподозрили в дезертирстве

        18:57   29 Декабря 2017
        4945
        ФАН поздравляет читателей и обещает: в Новом 2018-м будет еще интереснее

        ФАН поздравляет читателей и обещает: в Новом 2018-м будет еще интереснее

        17:15   29 Декабря 2017
        511
        Путин одобрил ратификацию соглашения с Сирией о расширении базы ВМФ в Тартусе

        Путин одобрил ратификацию соглашения с Сирией о расширении базы ВМФ в Тартусе

        15:31   29 Декабря 2017
        828