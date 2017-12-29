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Политика
Кадыров заявил, что не планирует возвращаться на Facebook
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    Кадыров заявил, что не планирует возвращаться на Facebook

    23:24  29 Декабря 2017  /обновлено: 23:24  29 Декабря 2017
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    Кадыров заявил, что не планирует возвращаться на Facebook

    Грозный, 29 декабря. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что не планирует возвращаться в социальную сеть Facebook.

    Следует отметить, что аккаунт политика ранее занял агрегатор авиабилетов United Airline Network (UAN). Впоследствии выяснилось, что новый владелец аккаунта получил доступ без злого умысла, чтобы воспользоваться «раскрученным брендом».

    По словам Кадірова, с представителями агрегатора были проведены переговоры. Чеченский лидер заявил о полном понимании и уважении обеих сторон переговоров. Однако возвращаться в Facebook Кадыров не планирует.

    «Заявляю, что принципиально не собираюсь возвращаться в Facebook… Еще раз повторяю  — меня лично нет в Facebook!», — подчеркнул глава Чечни, слова которого цитирует РИА Новости.

    Накануне Кадыров резко высказался относительно практики блокирования аккаунтов в Facebook.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #кадыров #facebook #социальные сети #аккаунт
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