США обеспечит дипломатов в Сирии «всем, что нужно для разрешения гражданской войны»

Вашингтон, 29 декабря. США будут увеличивать число своих дипломатов в подконтрольных им районах Сирии в рамках усилий по стабилизации мирной жизни, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, сообщает пресс-служба ведомства.

Мэттис отметил, что «продвижение вперед в Сирии» предполагает обеспечение дипломатов тем, что им нужно для разрешения этой гражданской войны.

Глава Пентагона также подчеркнул, что США будут переходить от наступательного подхода по захвату территории к усилиям по стабилизации, направленным на поддержку дипломатического подхода.

Как уточнил Мэттис, американские войска в Сирии займутся расчисткой районов от самодельных взрывных устройств, будут оказывать помощь гражданским властям в создании систем водоснабжения и электроснабжения, а также помогут вновь открывать школы и работать с полицией.

Мэттис также отметил, что «битва против ИГ1 еще не закончена» («Исламское государство»1, террористическая группировка, запрещенная в РФ). По его словам, несмотря на то, что ИГ было разбито в Сирии, выжившие боевики ищут места, где смогли бы восстановить свои силы.

Он отметил, что в Ираке международная коалиция продолжит работу с иракским правительством для подготовки войск и полиции и разработки разведывательной информации, необходимой для поиска и уничтожения террористов, пытающихся возобновить атаки.

Напомним, международная коалиция, возглавляемая США, без разрешения властей Сирии проводит в стране операцию против ИГ с 2014 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.