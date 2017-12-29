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США обеспечит дипломатов в Сирии «всем, что нужно для разрешения гражданской войны»
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    США обеспечит дипломатов в Сирии «всем, что нужно для разрешения гражданской войны»

    23:14  29 Декабря 2017  /обновлено: 23:17  29 Декабря 2017
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    США обеспечит дипломатов в Сирии «всем, что нужно для разрешения гражданской войны»

    Вашингтон, 29 декабря. США будут увеличивать число своих дипломатов в подконтрольных им районах Сирии в рамках усилий по стабилизации мирной жизни, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, сообщает пресс-служба ведомства. 

    Мэттис отметил, что «продвижение вперед в Сирии» предполагает обеспечение дипломатов тем, что им нужно для разрешения этой гражданской войны.

    Глава Пентагона также подчеркнул, что США будут переходить от наступательного подхода по захвату территории к усилиям по стабилизации, направленным на поддержку дипломатического подхода.

    Как уточнил Мэттис, американские войска в Сирии займутся расчисткой районов от самодельных взрывных устройств, будут оказывать помощь гражданским властям в создании систем водоснабжения и электроснабжения, а также помогут вновь открывать школы и работать с полицией.

    США обеспечит дипломатов в Сирии «всем, что нужно для разрешения гражданской войны»

    Мэттис также отметил, что «битва против ИГ1 еще не закончена» («Исламское государство»1, террористическая группировка, запрещенная в РФ). По его словам, несмотря на то, что ИГ было разбито в Сирии, выжившие боевики ищут места, где смогли бы восстановить свои силы.

    Он отметил, что в Ираке международная коалиция продолжит работу с иракским правительством для подготовки войск и полиции и разработки разведывательной информации, необходимой для поиска и уничтожения террористов, пытающихся возобновить атаки.

    Напомним, международная коалиция, возглавляемая США, без разрешения властей Сирии проводит в стране операцию против ИГ с 2014 года.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
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    #сша #сирия #пентагон #исламскоегосударство
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