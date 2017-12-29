Сирия: в Сети появилось видео освобождения поселений Идлиба силами САА

Дамаск, 29 декабря. Сирийские правительственные войска освободили еще несколько населенных пунктов от боевиков запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 в провинции Идлиб.

Отмечается, что после кровопролитных боев с террористами, САА удалось освободить сразу несколько населенных пунктов. Решающую роль в освобождении сыграло элитное подразделение армии САР «Силы Тигра», а также ВКС РФ.

На записи, размещенной на видеохостинге Youtube, «Силы Тигра» освобождают населенные пункты Абу-Дали и Мушерфех в южной части провинции Идлиб.

Накануне Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил о восстановлении работы органов местного самоуправления в Дейр-эз-Зоре. Одновременно ведутся работы по восстановлению электроснабжения, водопровода и других важнейших объектов городской инфраструктуры.

1 Организация запрещена на территории РФ.