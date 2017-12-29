18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Украинские силовики обстреляли Калиновку — народная милиция ЛНР
Весь мир
Сирия: в Сети появилось видео освобождения поселений Идлиба силами САА
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: в Сети появилось видео освобождения поселений Идлиба силами САА

    22:59  29 Декабря 2017  /обновлено: 23:01  29 Декабря 2017
    372

    Сирия: в Сети появилось видео освобождения поселений Идлиба силами САА

    Дамаск, 29 декабря. Сирийские правительственные войска освободили еще несколько населенных пунктов от боевиков запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 в провинции Идлиб.

    Отмечается, что после кровопролитных боев с террористами, САА удалось освободить сразу несколько населенных пунктов. Решающую роль в освобождении сыграло элитное подразделение армии САР «Силы Тигра», а также ВКС РФ.

    На записи, размещенной на видеохостинге Youtube, «Силы Тигра» освобождают населенные пункты Абу-Дали и Мушерфех в южной части провинции Идлиб.

    Накануне Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил о восстановлении работы органов местного самоуправления в Дейр-эз-Зоре. Одновременно ведутся работы по восстановлению электроснабжения, водопровода и других важнейших объектов городской инфраструктуры.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #саа #идлиб #джебхат-ан-нусра
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Сирия: в Дейр-эз-Зоре наладили работу местного самоуправления

        Сирия: в Дейр-эз-Зоре наладили работу местного самоуправления

        22:21   29 Декабря 2017
        511
        Освобожденных из плена украинских военных заподозрили в дезертирстве

        Освобожденных из плена украинских военных заподозрили в дезертирстве

        18:57   29 Декабря 2017
        4003
        ФАН поздравляет читателей и обещает: в Новом 2018-м будет еще интереснее

        ФАН поздравляет читателей и обещает: в Новом 2018-м будет еще интереснее

        17:15   29 Декабря 2017
        470
        Путин одобрил ратификацию соглашения с Сирией о расширении базы ВМФ в Тартусе

        Путин одобрил ратификацию соглашения с Сирией о расширении базы ВМФ в Тартусе

        15:31   29 Декабря 2017
        815