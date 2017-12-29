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Сирия: США продолжают оказывать военную помощь курдам
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    Сирия: США продолжают оказывать военную помощь курдам

    22:49  29 Декабря 2017  /обновлено: 22:55  29 Декабря 2017
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    Сирия: США продолжают оказывать военную помощь курдам

    Дамаск (Сирия), 29 декабря. Сирийские СМИ сообщают, что США продолжают оказывать военную помощь курдам: курдским отрядам Сирийских демократических сил (SDF) были переданы 60 внедорожников Humvees, загруженных различными спец- и стройматериалами. 

    Как сообщает Inside Syria Media Center со ссылкой на военный источник, США передали SDF 60 внедорожников Humvees. Замечены были также грузовики, в которых находилось строительное и инженерное оборудование. 

    Отмечается, что техника была замечена вблизи района Аль-Румайла провинции Ракка.

    Сирия: США продолжают оказывать военную помощь курдам

    Отметим, ранее информационный портал Al Masdar News сообщил, что США, вопреки исполнению своей заявленной цели — борьбы с терроризмом в Сирии, эвакуируют главарей террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) в безопасные дня них районы. Сообщалось, что вертолеты США перевезли боевиков на северо-восток страны в южные районы провинции Хасака.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
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    #сша #сирия #ракка
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