Сирия: США продолжают оказывать военную помощь курдам

Дамаск (Сирия), 29 декабря. Сирийские СМИ сообщают, что США продолжают оказывать военную помощь курдам: курдским отрядам Сирийских демократических сил (SDF) были переданы 60 внедорожников Humvees, загруженных различными спец- и стройматериалами.

Как сообщает Inside Syria Media Center со ссылкой на военный источник, США передали SDF 60 внедорожников Humvees. Замечены были также грузовики, в которых находилось строительное и инженерное оборудование.

Отмечается, что техника была замечена вблизи района Аль-Румайла провинции Ракка.

Отметим, ранее информационный портал Al Masdar News сообщил, что США, вопреки исполнению своей заявленной цели — борьбы с терроризмом в Сирии, эвакуируют главарей террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) в безопасные дня них районы. Сообщалось, что вертолеты США перевезли боевиков на северо-восток страны в южные районы провинции Хасака.

1 Организация запрещена на территории РФ.