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Сирия: около 400 сирийцев вернулись домой за минувшие сутки — Центр примирения РФ
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    Сирия: около 400 сирийцев вернулись домой за минувшие сутки — Центр примирения РФ

    22:40  29 Декабря 2017  /обновлено: 22:40  29 Декабря 2017
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    Сирия: около 400 сирийцев вернулись домой за минувшие сутки — Центр примирения РФ

    Дамаск, 29 декабря. Около 400 граждан Сирии вернулись в свои дома на протяжении минувших суток. Об этом сообщает Российский центр примирения враждующих сторон в САР.

    Уточняется, что большинство из них (357) вернулись в свои жилища в провинции Дейр-эз-Зор. Кроме того, 24 человека вернулись домой в провинции Алеппо, 21 — в Хомсе.

    Кроме того, за минувшие сутки удалось достичь соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий с вооруженными формированиями населенного пункта Булад провинции Хомс.

    Также Центр примирения РФ обеспечил доставку гуманитарного груза ООН в ряд населенных пунктов провинции Даръа.

    Накануне стало известно о восстановлении работы органов местного самоуправления в городе Дейр-эз-Зор. Сообщалось о проведении комплекса работ по восстановлению инфраструктуры населенного пункта.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #сирия #дейр-эз-зор #центр примирения сторон
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