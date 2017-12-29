Дамаск, 29 декабря. Около 400 граждан Сирии вернулись в свои дома на протяжении минувших суток. Об этом сообщает Российский центр примирения враждующих сторон в САР.

Уточняется, что большинство из них (357) вернулись в свои жилища в провинции Дейр-эз-Зор. Кроме того, 24 человека вернулись домой в провинции Алеппо, 21 — в Хомсе.

Кроме того, за минувшие сутки удалось достичь соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий с вооруженными формированиями населенного пункта Булад провинции Хомс.

Также Центр примирения РФ обеспечил доставку гуманитарного груза ООН в ряд населенных пунктов провинции Даръа.

Накануне стало известно о восстановлении работы органов местного самоуправления в городе Дейр-эз-Зор. Сообщалось о проведении комплекса работ по восстановлению инфраструктуры населенного пункта.