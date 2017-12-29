Сирия: САА обнаружила крупный схрон оружия боевиков ИГ в Дейр-эз-Зоре

Дамаск (Сирия), 29 декабря. В городе Абу-Кемаль сирийской провинции Дейр-эз-Зор был обнаружен еще один оружейный схрон боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Правительственным силам удалось найти десятки противотанковых ракет, гранатометов и другое вооружение.

Как сообщает новостное агентство Al-Masdar, в пятницу сирийские войска обнаружили большой схрон оружия террористов ИГ1 в городе Абу-Кемаль. Оружие было оставлено после того, как террористы были изгнаны из города войсками в середине ноября.

Среди находок оказались десятки управляемых противотанковых ракет и ракетные пусковые установки, а также гаубичные и минометные снаряды различных калибров.

VIDEO: Syrian Army captures dozens of anti-tank missiles, rocket launchers from #ISIS in Deir Ezzor https://t.co/oc1nMGoKqf #Syria — Al-Masdar News (@TheArabSource) December 29, 2017

Напомним, после того как основные действующие силы ИГ были уничтожены в результате освободительной кампании САА и ВКС РФ, силы САР начали проводить в регионе разминирование территорий, а также обыски. Вследствие этого под контроль правительственных войск перешли значительные запасы вооружения террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.