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Сирия: САА обнаружила крупный схрон оружия боевиков ИГ в Дейр-эз-Зоре
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    Сирия: САА обнаружила крупный схрон оружия боевиков ИГ в Дейр-эз-Зоре

    22:28  29 Декабря 2017  /обновлено: 22:29  29 Декабря 2017
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    Сирия: САА обнаружила крупный схрон оружия боевиков ИГ в Дейр-эз-Зоре

    Дамаск (Сирия), 29 декабря. В городе Абу-Кемаль сирийской провинции Дейр-эз-Зор был обнаружен еще один оружейный схрон боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Правительственным силам удалось найти десятки противотанковых ракет, гранатометов и другое вооружение. 

    Как сообщает новостное агентство Al-Masdar, в пятницу сирийские войска обнаружили большой схрон оружия террористов ИГ1 в городе Абу-Кемаль. Оружие было оставлено после того, как террористы были изгнаны из города войсками в середине ноября.

    Среди находок оказались десятки управляемых противотанковых ракет и ракетные пусковые установки, а также гаубичные и минометные снаряды различных калибров.

    Напомним, после того как основные действующие силы ИГ были уничтожены в результате освободительной кампании САА и ВКС РФ, силы САР начали проводить в регионе разминирование территорий, а также обыски. Вследствие этого под контроль правительственных войск перешли значительные запасы вооружения террористов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
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    #сирия #иг #саа #дейр-эз-зор #исламскоегосударство
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