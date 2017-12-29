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Сирия: в Дейр-эз-Зоре наладили работу местного самоуправления
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    Сирия: в Дейр-эз-Зоре наладили работу местного самоуправления

    22:21  29 Декабря 2017  /обновлено: 22:31  29 Декабря 2017
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    Сирия: в Дейр-эз-Зоре наладили работу местного самоуправления

    Дамаск, 29 декабря. В городе Дейр-эз-Зор одноименной провинции Сирийской Арабской Республики восстановлена работа органов и должностных лиц местного самоуправления. Об этом сообщил Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии.

    В настоящее время ведутся работы по расчистке дорог, восстановлению электроснабжения, водопровода. Мобильная связь уже функционирует.

    «Налажена работа органов местного самоуправления. Приступили к выполнению задач по предназначению правоохранительные органы и пожарная охрана», — добавили в Центре примирения РФ.

    Также сообщается о проведении работ по восстановлению моста через Евфрат, соединяющего Дейр-эз-Зор с Хатлом.

    Ранее сообщалось об освобождении населенного пункта Абу-Дали элитным подразделением сирийских правительственных войск «Силы Тигра» при поддержке ВКС РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #сирия #дейр-эз-зор #центр примирения рф #местное самоуправление
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