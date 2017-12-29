Сирия: российские военные эвакуировали из Восточной Гуты более 40 больных 

Хмеймим (Сирия), 29 декабря. Более 40 человек вывезли при содействии российских военных из подконтрольных оппозиции районов пригорода Дамаска Восточная Гута в рамках третьего этапа медицинской эвакуации, проводимой Сирийским арабским Красным полумесяцем, сообщается в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

По данным Центра примирения, за минувшие сутки из подконтрольных вооруженной оппозиции районов в Восточной Гуте, через пункт пропуска «Мухайям Аль-Вафедин», были эвакуированы 42 человека. 13 из них нуждались в неотложной медпомощи.

Всего за последние трое суток были эвакуированы 107 человек, в том числе 29 больных и 29 заложников. Все они доставлены в лечебные учреждения Дамаска.

Сообщается также, что сотрудники ЦПВС обеспечил безопасное проведение двух гуманитарных конвоев ООН в поселения Насрия, Телль-Гехаб и Эт-Тайба в провинции Даръа. Общий вес гумпомощи составил 144 тонны, в его основу вошли продукты питания и хозяйственные принадлежности.

Отмечается, что для улучшения гуманитарной ситуации Центр продолжает оказывать помощь населению Сирии в наиболее пострадавших районах. В частности, за прошедшие сутки гумпомощь оказана жителям поселения Джарбия провинции Хомс. Местные жители получили более двух тонн продовольствия, 76 сирийцев получили медицинскую помощь.