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Эксперт рассказал, зачем ЦБ РФ задумался о введении наднациональной криптовалюты
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    Эксперт рассказал, зачем ЦБ РФ задумался о введении наднациональной криптовалюты

    10:40  30 Декабря 2017  /обновлено: 10:40  30 Декабря 2017
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    Эксперт рассказал, зачем ЦБ РФ задумался о введении наднациональной криптовалюты

    Москва, 30 декабря. Разговоры российского Центробанка о введении наднациональной криптовалюты в рамках ЕАЭС или БРИКС или являются «зондированием почвы» для организации валютного союза, считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

    В Банке России ранее заявляли, что намерены в следующем году найти возможности выпуска наднациональной криптовалюты в рамках БРИКС и ЕАЭС.

    «Позиция у Центробанка относительно криптовалют достаточно четкая — это просто напросто очередная пирамида. Так что эти разговоры о наднациональной криптовалюте являются зондированием почвы для создания валютного союза», — пояснил эксперт.

    Он уточнил, что данный вопрос обсуждался еще в сентябре, тогда было принято решение отказаться от криптовалют, поскольку они являются обычными финансовыми пирамидами.

    В связи с этим главной задачей профильных ведомств России является сделать так, чтобы деньги из России не уходили в офшоры, приводит слова Суздальцева Infox.ru.

    Отметим, что накануне первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова подчеркнула, что Центробанк не считает и не намерен считать криптовалюты платежным и расчетным средством.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #центробанк #цб рф
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