Эксперт рассказал, зачем ЦБ РФ задумался о введении наднациональной криптовалюты

Москва, 30 декабря. Разговоры российского Центробанка о введении наднациональной криптовалюты в рамках ЕАЭС или БРИКС или являются «зондированием почвы» для организации валютного союза, считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

В Банке России ранее заявляли, что намерены в следующем году найти возможности выпуска наднациональной криптовалюты в рамках БРИКС и ЕАЭС.

«Позиция у Центробанка относительно криптовалют достаточно четкая — это просто напросто очередная пирамида. Так что эти разговоры о наднациональной криптовалюте являются зондированием почвы для создания валютного союза», — пояснил эксперт.

Он уточнил, что данный вопрос обсуждался еще в сентябре, тогда было принято решение отказаться от криптовалют, поскольку они являются обычными финансовыми пирамидами.

В связи с этим главной задачей профильных ведомств России является сделать так, чтобы деньги из России не уходили в офшоры, приводит слова Суздальцева Infox.ru.

Отметим, что накануне первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова подчеркнула, что Центробанк не считает и не намерен считать криптовалюты платежным и расчетным средством.