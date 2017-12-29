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Новороссия
Украинские силовики обстреляли Калиновку — народная милиция ЛНР
Новороссия
Украинские силовики обстреляли из минометов населенный пункт в Донбассе — ДНР
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    Украинские силовики обстреляли из минометов населенный пункт в Донбассе — ДНР

    21:55  29 Декабря 2017  /обновлено: 21:55  29 Декабря 2017
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    Украинские силовики обстреляли из минометов населенный пункт в Донбассе — ДНР

    Донецк, 29 декабря. Украинские силовики обстреляли поселение в Ясиноватском районе Донецкой народной республики. Об этом сообщил представитель оперативного командования ДНР.

    Он отметил, что, вопреки достигнутым договоренностям о прекращении огня, украинские вооруженные силы вели огонь по населенному пункту Верхнеторецкое нижнее. Всего было выпущено четыре 82 миллиметровых мины, — добавил источник.

    Представитель ДНР заявил о намерении обратиться к миссии ОБСЕ и украинским членам СЦКК, чтобы факт обстрела украинской стороной был надлежащим образом зафиксирован.

    «В этой связи мы обращаемся к миссии ОБСЕ и украинской стороне СЦКК зафиксировать данный факт нарушения режима тишины со стороны украинского военного командования и повлиять на неподконтрольные командованию АТО подразделения и их командиров выполнять достигнутые договоренности», — подчеркнул представитель оперативного командования ДНР.

    26 декабря сообщалось также о двух случаях нарушения перемирия с украинской стороны. Украинские силовики вели огонь по территории ЛНР.

    Автор: Сергей Савзовский
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    #днр #всу #донбасс #перемирие #украинские силовики
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