Донецк, 29 декабря. Украинские силовики обстреляли поселение в Ясиноватском районе Донецкой народной республики. Об этом сообщил представитель оперативного командования ДНР.

Он отметил, что, вопреки достигнутым договоренностям о прекращении огня, украинские вооруженные силы вели огонь по населенному пункту Верхнеторецкое нижнее. Всего было выпущено четыре 82 миллиметровых мины, — добавил источник.

Представитель ДНР заявил о намерении обратиться к миссии ОБСЕ и украинским членам СЦКК, чтобы факт обстрела украинской стороной был надлежащим образом зафиксирован.

«В этой связи мы обращаемся к миссии ОБСЕ и украинской стороне СЦКК зафиксировать данный факт нарушения режима тишины со стороны украинского военного командования и повлиять на неподконтрольные командованию АТО подразделения и их командиров выполнять достигнутые договоренности», — подчеркнул представитель оперативного командования ДНР.

26 декабря сообщалось также о двух случаях нарушения перемирия с украинской стороны. Украинские силовики вели огонь по территории ЛНР.