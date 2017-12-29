«План «Барбаросса» уже подписан»: Жириновский заявил о подготовке Киева к захвату Донбасса

Москва, 29 декабря. Вооруженный конфликт в Донбассе в первом квартале 2018 года вспыхнет с новой силой, уверен лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По его словам, признаками надвигающейся войны является разрыв контактов между Россией и Украиной, а также между Украиной и Донбассом по всем направлениям. Речь, в частности, идет об отзыве послов и об уходе российских наблюдателей из СЦКК в Донбассе, которым украинская сторона не дает работать.

Лидер либерал-демократов полагает, что обострение конфликта придется на январь-март, когда в России будет проходить подготовка к президентским выборам, а стабилизируется ситуация уже после того, как закончится предвыборная гонка.