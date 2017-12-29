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Политика
«План «Барбаросса» уже подписан»: Жириновский заявил о подготовке Киева к захвату Донбасса
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    «План «Барбаросса» уже подписан»: Жириновский заявил о подготовке Киева к захвату Донбасса

    21:55  29 Декабря 2017  /обновлено: 21:56  29 Декабря 2017
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    «План «Барбаросса» уже подписан»: Жириновский заявил о подготовке Киева к захвату Донбасса

    Москва, 29 декабря. Вооруженный конфликт в Донбассе в первом квартале 2018 года вспыхнет с новой силой, уверен лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

    По его словам, признаками надвигающейся войны является разрыв контактов между Россией и Украиной, а также между Украиной и Донбассом по всем направлениям. Речь, в частности, идет об отзыве послов и об уходе российских наблюдателей из СЦКК в Донбассе, которым украинская сторона не дает работать.

    «План «Барбаросса» уже подписан»: Жириновский заявил о подготовке Киева к захвату Донбасса

    Лидер либерал-демократов полагает, что обострение конфликта придется на январь-март, когда в России будет проходить подготовка к президентским выборам, а стабилизируется ситуация уже после того, как закончится предвыборная гонка.

    «Это прямая подготовка к конфликту со стороны Киева. План «Барбаросса» со стороны Украины в отношении Донбасса уже подписан. Для чего в лагерях готовят боевиков», — заявил Жириновский, выступая в эфире телеканала «Россия-1».

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #донбасс #украина #жириновский
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