В Китае рассказали об экономических победах Путина в 2017 году

Пекин, 29 декабря. Президент России Владимир Путин добился для России значимых экономических успехов в 2017-м году. Такого мнения придерживаются китайские СМИ.

Среди главных достижений РФ эксперты называют успешную адаптацию к санкциям Запада. Несмотря на серьезные ограничительные меры, России удалось показать устойчивый экономический рост.

На положении Москвы позитивно отразился и договор с ОПЕК о сокращении добычи нефти.

Кроме того, серьезные дивиденды принесет российской экономике чемпионат мира по футболу 2018-го года. Специалисты ожидают прибыль государственного бюджета от мирового форума в размере не менее 3 млрд долларов.

Наконец, Москва значительно выиграла от так называемого «поворота на Восток», то есть от расширения торгово-экономических отношений с азиатскими странами, убеждены эксперты Поднебесной.

Ранее Владимир Путин исполнил новогоднее желание двух сестер из Челябинска.