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Политика
В Китае рассказали об экономических победах Путина в 2017 году
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    В Китае рассказали об экономических победах Путина в 2017 году

    21:35  29 Декабря 2017  /обновлено: 21:35  29 Декабря 2017
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    В Китае рассказали об экономических победах Путина в 2017 году

    Пекин, 29 декабря. Президент России Владимир Путин добился для России значимых экономических успехов в 2017-м году. Такого мнения придерживаются китайские СМИ.

    Среди главных достижений РФ эксперты называют успешную адаптацию к санкциям Запада. Несмотря на серьезные ограничительные меры, России удалось показать устойчивый экономический рост.

    На положении Москвы позитивно отразился и договор с ОПЕК о сокращении добычи нефти.

    Кроме того, серьезные дивиденды принесет российской экономике чемпионат мира по футболу 2018-го года. Специалисты ожидают прибыль государственного бюджета от мирового форума в размере не менее 3 млрд долларов.

    Наконец, Москва значительно выиграла от так называемого «поворота на Восток», то есть от расширения торгово-экономических отношений с азиатскими странами, убеждены эксперты Поднебесной.

    Ранее Владимир Путин исполнил новогоднее желание двух сестер из Челябинска.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #путин #китай #год побед #поворот на восток
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