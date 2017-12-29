Жильцов дома в Подмосковье атаковали зимние комары

Москва, 29 декабря. Жильцы многоквартирного дома в подмосковном городе Ступино пожаловались на появление комаров. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По данным издания, причиной появления комаров послужила сырость в подвале дома. Жильцы пожаловались на комаров в управляющую компанию, однако там усомнились в достоверности этой информации. Жильцы опасаются, что комары могут быть переносчиками инфекции.

Как отмечают эксперты, если в подвалах не обнаружено присутствие крыс, то бояться нечего, но если грызуны соседствуют с комарами, то необходимо срочно бить тревогу.