18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Украинские силовики обстреляли Калиновку — народная милиция ЛНР
Политика
«Только Россия определит судьбу Украины»: Кедми заявил о двух сценариях по Донбассу
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Только Россия определит судьбу Украины»: Кедми заявил о двух сценариях по Донбассу

    21:29  29 Декабря 2017  /обновлено: 21:29  29 Декабря 2017
    566

    «Только Россия определит судьбу Украины»: Кедми заявил о двух сценариях по Донбассу

    Москва, 29 декабря.Только Россия сможет определить дальнейший вектор политического развития Украины после того, как Киев окончательно поставит крест на минских соглашениях, заявил в пятницу общественный деятель из Израиля Яков Кедми.

    По его словам, новый украинский законопроект, который предлагает наказывать граждан за сотрудничество с властями ДНР и ЛНР, окончательно «похоронил» минский протокол, который сводился к компромиссу между интересами Киева и Донбасса.

    «Только Россия определит судьбу Украины»: Кедми заявил о двух сценариях по Донбассу

    Решение США начать поставки оружия на Украину тоже усугубили ситуацию, поскольку тем самым американцы дали зеленый свет для поставок оружия из Европы. И как теперь будет развиваться ситуация, зависит от России. Кедми назвал два возможных сценария, которые может разыграть Москва.

    «Будущее Украины зависит только от России. Если это будет стратегия, которая была успешно применена в Сирии – это один результат. Если это будет модель, по которой развивались отношения с Грузией — то другой», — заявил он, выступая в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #украина #кедми
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Сирия: в Дейр-эз-Зоре наладили работу местного самоуправления

        Сирия: в Дейр-эз-Зоре наладили работу местного самоуправления

        22:21   29 Декабря 2017
        511
        Освобожденных из плена украинских военных заподозрили в дезертирстве

        Освобожденных из плена украинских военных заподозрили в дезертирстве

        18:57   29 Декабря 2017
        4003
        ФАН поздравляет читателей и обещает: в Новом 2018-м будет еще интереснее

        ФАН поздравляет читателей и обещает: в Новом 2018-м будет еще интереснее

        17:15   29 Декабря 2017
        470
        Путин одобрил ратификацию соглашения с Сирией о расширении базы ВМФ в Тартусе

        Путин одобрил ратификацию соглашения с Сирией о расширении базы ВМФ в Тартусе

        15:31   29 Декабря 2017
        815