«Только Россия определит судьбу Украины»: Кедми заявил о двух сценариях по Донбассу
Москва, 29 декабря.Только Россия сможет определить дальнейший вектор политического развития Украины после того, как Киев окончательно поставит крест на минских соглашениях, заявил в пятницу общественный деятель из Израиля Яков Кедми.
По его словам, новый украинский законопроект, который предлагает наказывать граждан за сотрудничество с властями ДНР и ЛНР, окончательно «похоронил» минский протокол, который сводился к компромиссу между интересами Киева и Донбасса.
Решение США начать поставки оружия на Украину тоже усугубили ситуацию, поскольку тем самым американцы дали зеленый свет для поставок оружия из Европы. И как теперь будет развиваться ситуация, зависит от России. Кедми назвал два возможных сценария, которые может разыграть Москва.
«Будущее Украины зависит только от России. Если это будет стратегия, которая была успешно применена в Сирии – это один результат. Если это будет модель, по которой развивались отношения с Грузией — то другой», — заявил он, выступая в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».