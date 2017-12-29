«Только Россия определит судьбу Украины»: Кедми заявил о двух сценариях по Донбассу

Москва, 29 декабря.Только Россия сможет определить дальнейший вектор политического развития Украины после того, как Киев окончательно поставит крест на минских соглашениях, заявил в пятницу общественный деятель из Израиля Яков Кедми.

По его словам, новый украинский законопроект, который предлагает наказывать граждан за сотрудничество с властями ДНР и ЛНР, окончательно «похоронил» минский протокол, который сводился к компромиссу между интересами Киева и Донбасса.

Решение США начать поставки оружия на Украину тоже усугубили ситуацию, поскольку тем самым американцы дали зеленый свет для поставок оружия из Европы. И как теперь будет развиваться ситуация, зависит от России. Кедми назвал два возможных сценария, которые может разыграть Москва.