Путин подписал закон о создании антидопинговой лаборатории в МГУ

Москва, 29 декабря. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании национальной антидопинговой лаборатории на базе МГУ имени М. В. Ломоносова. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что национальная антидопинговая лаборатория на базе МГУ создается в целях совершенствования системы предотвращения допинга в спорте. Закон позволяет национальной антидопинговой лаборатории ввозить и вывозить наркотические и психотропные вещества для исследования допинг-проб спортсменов.

Закон позволит национальной антидопинговой лаборатории заниматься уставной деятельностью, которая направлена на соблюдение антидопингового законодательства.