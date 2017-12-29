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Спорт
Путин подписал закон о создании антидопинговой лаборатории в МГУ
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    Путин подписал закон о создании антидопинговой лаборатории в МГУ

    21:20  29 Декабря 2017  /обновлено: 21:21  29 Декабря 2017
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    Путин подписал закон о создании антидопинговой лаборатории в МГУ

    Москва, 29 декабря. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании национальной антидопинговой лаборатории на базе МГУ имени М. В. Ломоносова. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    В документе отмечается, что национальная антидопинговая лаборатория на базе МГУ создается в целях совершенствования системы предотвращения допинга в спорте. Закон позволяет национальной антидопинговой лаборатории ввозить и вывозить наркотические и психотропные вещества для исследования допинг-проб спортсменов.

    Закон позволит национальной антидопинговой лаборатории заниматься уставной деятельностью, которая направлена на соблюдение антидопингового законодательства.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #допинг #мгу #закон
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