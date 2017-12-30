Сирия, 30 декабря. САА при помощи ВКС РФ значительно продвинулась на юге провинции Идлиб. Началась эвакуация боевиков из района Бейт Джинна в провинции Дамаск. Журналисты сирийского телеканала подверглись обстрелу «Нусры»*** в Хаме, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжили оказывать поддержку армии САР в южной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели перестрелки с боевиками в Восточной Гуте; обнаружили склад с оружием и радиостанцию ИГ1 в Дейр-эз-Зоре; завершили ремонт ТЭС Аз-Захра на границе провинций Хама и Хомс; уничтожили подземный тоннель «Ахрар Аш-Шам» на северо-востоке Дамаска.

«Исламское государство»1: понесло потери в боях с «Ан-Нусрой» вблизи деревни Абу Ханадик к северо-востоку от Хамы; лишилось двух джихад-мобилей на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор.

«Тахрир Аш-Шам»: покинула район населенного пункта Бейт Джинн в Дамаске; утратила города Абу Дали и Аль-Хамдания, а также две деревни на юге провинции Идлиб; открыла огонь по журналистам телеканала САР на севере Хамы; подтвердила уничтожение 400 боевиков в столкновениях с САА на юго-западе Дамаска; потеряла нескольких боевиков, подорвавшихся на мине, в Хаме.

«Файлак Аш-Шам»: обстреляла здание военной академии в Алеппо.

Курды: обучили новых бойцов в провинции Ракка; понесли потери в результате взрыва в населенном пункте Аль-Мансура в Ракке; продолжают бои с ИГ у населенного пункта Хаджин в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Стало известно о том, что первая партия боевиков объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам» и других антиправительственных группировок, выступающих на его стороне, накануне покинула район города Бейт Джинн. Дата эвакуации исламистов сперва была перенесена в силу нехватки времени для ее организации, однако благодаря поддержке Красного полумесяца первые автобусы уже отправились в Идлиб и Даръа. Telegram -канал (hosienmortadapressnew) передавал, что десять автобусов от благотворительной организации прибыли на юго-запад региона. Кроме того, также были предоставлены десять карет скорой помощи для лечения мирных жителей, пострадавших за время оккупации. Также некоторая часть боевиков пожелала урегулировать свой правовой статус с сирийскими властями, передавало агентство новостей Al Masdar News. Командиры «Джебхат Ан-Нусры»1 признали гибель порядка четырехсот своих радикалов в ходе боев в районе Западной Гуты.

В Восточной Гуте вновь отмечались перестрелки между правительственной армией и группировками вооруженной оппозиции. Как передавало агентство новостей Damascus Now, силы САР провели артиллерийский обстрел огневых позиций исламистов на окраине города Хараста, в результате чего был уничтожен подземный тоннель группировки «Ахрар Аш-Шам». О нанесенном исламистам уроне все еще не сообщалось.

Провинция Алеппо

На протяжении всего дня фиксировались вооруженные стычки между группировками вооруженной оппозиции, союзными «Ан-Нусре», и Сирийской арабской армией (САА). Twitter-канал (dorarsite) передавал, что город Алеппо в очередной раз оказался под обстрелом радикалов. О возможных пострадавших среди мирного населения пока не сообщалось. После этого правительственные подразделения возобновили обстрелы укрепрайонов боевиков к северо-западу от столицы региона на окраине населенного пункта Хан Аль-Ассаль.

Провинция Дейр-эз-Зор

В течение дня продолжились боестолкновения между ИГИЛовцами и Сирийской демократической армией**** (SDF) в окрестностях населенного пункта Хаджин, расположенного в 25 километрах от пограничного Абу Кемаля. Несмотря на то, что еще днем ранее курдские отряды захватили часть города, занять оставшиеся районы силам SDF пока не удалось.

Информационный портал Daesh Crimes передавал, что террористы «Исламского государства» предприняли попытку провести теракт с участием смертника на северо-востоке провинции, однако курдам удалось уничтожить пикапы боевиков, прежде чем они достигли позиций SDF. Обстоятельства случившегося все еще не ясны. Напомним, после того как САА при помощи российской авиации разбила радикалов ИГИЛ1 в Сирии, некоторым боевикам, бежавшим на восток САР, удалось укрыться в пустынных зонах.

Во второй половине дня силы САР обнаружили склад с боеприпасами и оружием, а также брошенную радиостанцию, принадлежавшие террористической группировке, сообщал Twitter-канал (hosienmortadapressnew).

Поступала информация о том, что вертолеты ВВС США эвакуировали оставшихся в Дейр-эз-Зоре лидеров «Исламского государства» на юг провинции Хасака, большая часть которой находится под контролем курдов. Об этом сообщало информагентство SANA News со ссылкой на слова очевидцев.

Провинция Идлиб

В минувшие сутки правительственная армия успешно развивала наступление в юго-восточной части провинции. Согласно информации новостного агентства Al Masdar News, в первой половине дня войскам САР и их союзникам удалось взять населенный пункт Абу Дали под огневой контроль. Позднее стало известно о полном освобождении города. Кроме того, силы Башара Асада заняли город Аль-Хамдания и деревни Джабаль Ад-Дабъа и Атшан. Отмечается, что в ходе операции по взятию Абу Дали прикрытие осуществляли российские военные самолеты. Военные источники AMN передавали, что все территории, находившиеся в оккупации радикалов, заминированы. Тем не менее инженерные подразделения САА уже разминируют освобожденные районы. Однако военные действия в районе не прекращаются. Как передавал на своей странице в Twitter (C_Military1) военный источник, под огнем исламистов оказалась группа журналистов на юге провинции. В результате обстрела погиб оператор телеканала.

В западной части Идлиба обстрелам подверглись опорные пункты радикалов «Джебхат Ан-Нусры» недалеко от деревень Бадама и Ан-Наджия, откуда были выпущены ракетные снаряды днем ранее.

Новая партия турецких войск вошла в регион через КПП у города Кафр Лясин и направилась в сторону провинции Алеппо на территории, оккупированные исламистами Сирийской свободной армии** (ССА). Напомним, Турция совместно с ССА намеревается начать антикурдскую военную операцию «Меч Евфрата».

Провинция Ракка

Курдский военный источник в Twitter (QSD_Jabha) передавал, что около пятисот, а затем и еще 210 новобранцев, которые ранее вступили в Демократическую армию Сирии (SDF), уже завершили обучение. Часть бойцов будет служить в пограничных войсках. Местные активисты предполагают, многие молодые люди могли быть мобилизованы против их воли.

Недалеко от столицы провинции в населенном пункте Аль-Мансура произошел мощный взрыв, в результате которого погибли двое солдат курдских отрядов. Причины произошедшего до сих пор неизвестны, однако предполагается, что за организацией взрывов стоят террористы подпольно действующих групп «Исламского государства». После случившегося в городе был введен комендантский час. Об этом сообщало агентство новостей Sound and Picture.

Провинция Хама

На границе между провинциями Хама и Хомс вновь активизировались исламисты коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам». Теплоэлектростанция Аз-Захра подверглась ракетному обстрелу группировки и была выведена из строя. Правительство было вынуждено сократить подачу энергии, тем не менее к полудню работу станции удалось восстановить, передавало информагентство Damascus Now.

Между тем северо-восточнее Хамы разворачивались бои между силами «Джебхат Ан-Нусры» и боевиками «Исламского государства», бежавшими из района Акербата. После того как автомобиль исламистов подорвался на мине ИГИЛовцев, в результате чего погибли двое из них, столкновения в данном районе вспыхнули с новой силой. Противники столкнулись у деревни Абу Ханадик. В ходе противостояния несколько террористов ИГ, а также их пулеметная установка были уничтожены. Об этом сообщал военный источник в сети Twitter (NRVR11).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)