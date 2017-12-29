Путин увеличил сумму страховых выплат при ДТП по европротоколу

Москва, 29 декабря. Президент России Владимир Путин в пятницу подписал закон об увеличении максимальной суммы страховки при ДТП, оформленному по европротоколу. Соответствующий документ в пятницу появился на портале правовой информации.

Законопроект предполагает увеличение страховых выплат с 50 до 100 тыс. рублей пострадавшей стороне. Выплаты производятся, когда участники ДТП оформляют страховку без участия сотрудников полиции и при условии, что речь идет лишь о возмещении материального ущерба.

Со стороны водителей необходимо указать обстоятельства ДТП, перечислить повреждения автомобиля и указать суть разногласий, если они имеются. Кроме того, в качестве альтернативы допускается использования специальных приложений для мобильных устройств, которые позволяют сфотографировать автомобиль и передать все данные в автоматизированную систему обязательного страхования.