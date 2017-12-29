Россия научит Турцию обращаться с С-400

Москва, 29 декабря. Ракетные комплексы С-400, которые Турция приобрела у России, будут обслуживаться турецким персоналом. Российские специалисты обучат турецких коллег правилам эксплуатации данного типа вооружения. Об этом заявил коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее стало известно, что Турция купила у России четыре дивизиона С-400. Сумма сделки составила 2,5 миллиарда долларов. Первая поставка будет осуществлена в первом квартале 2020 года.

«Специалисты той страны, куда поставляются такие комплексы, в обязательном порядке проходят обучение. Для этого имеются тренажерные комплексы, есть обучающие центры в России, и будущие специалисты, задача которых - эксплуатировать эти комплексы, должны пройти стажировку», — сказал Леонков в комментарии изданию «Экономика сегодня».

Он также добавил, что договор между Москвой и Анкарой на поставку С-400 стал «неприятным» сигналом для НАТО, так как Турция является членом альянса.

Стоит отметить, что в НАТО раскритиковали поставки российских ракетных комплексов С-400 в Турцию, заявив, что данное решение станет препятствием для Анкары на пути интеграции в единую системы противовоздушной обороны альянса.