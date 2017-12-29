Поздравления в стихах с Новым 2018 годом Собаки для SMS

Наступает Новый 2018 год, который по восточному календарю «посвящен» Желтой Земляной Собаке. И хотя настоящий китайский год Собаки наступит еще не скоро, россияне по традиции встречают символ Нового года уже в новогоднюю ночь. В Новый год принято поздравлять друзей, родных и близких, и, если не получается это сделать лично, можно послать поздравление в виде SMS-сообщения по телефону. Предлагаем несколько вариантов таких поздравлений.

***

Год Собаки к нам идет,

Вам он точно принесет:

И удачу, и веселье,

И, возможно, новоселье!

Чтобы счастливы вы были,

Не грустили, не тужили,

Пусть везет вам круглый год,

Улыбайтесь в Новый год!

***

Пожелать хочу я много,

Год прошел, а где итоги?

Пусть хорошее, что было,

В Новый год идти решило,

А плохое, что случалось,

В старом бы году осталось!

Пусть здоровье не подводит,

Все плохое прочь уходит!

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***

2018-й в пути —

Недолго к нам ему уже идти.

Так пусть же он торжественно придет,

И пусть всем нам удачу принесет!

***

Год Собаки — это год улыбок и любви,

Пусть же все желанья сбудутся твои,

Все мечты пускай исполнятся тотчас,

Когда куранты нам пробьют заветный час!

***

Закружился хороводом

Молодых снежинок рой.

Дружно старый год проводим,

Встретим Новый год с душой!

Пожелаем близким счастья

И шампанского нальем.

Мира, радости, богатства,

Пусть добро приходит в дом!

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***

Пусть в Новом году будет только хорошее,

Пусть радость тебе принесет Новый год.

И хоть все дороги зима запорошила,

Но счастье к тебе свою тропку найдет.

***

Вас с Новым годом поздравляем,

Желаем исполнения мечты!

Пусть снег пушистый тихо пролетает

И сердцу дарит радость красоты.

***

Ура! Новый год наступил, наконец!

Известий он радостных добрый гонец!

Пускай принесет лишь удачу и радость,

И каждый миг жизни пусть будет вам в сладость!

***

Слова прекрасных поздравлений

Мы собираем в Новый год —

Спешит к нам счастье, без сомненья!

Пускай нам всем во всем везет!

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