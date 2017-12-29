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Поздравления в стихах с Новым 2018 годом Собаки для SMS
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    Поздравления в стихах с Новым 2018 годом Собаки для SMS

    21:11  29 Декабря 2017  /обновлено: 21:11  29 Декабря 2017
    1407

    Поздравления в стихах с Новым 2018 годом Собаки

    Наступает Новый 2018 год, который по восточному календарю «посвящен» Желтой Земляной Собаке. И хотя настоящий китайский год Собаки наступит еще не скоро, россияне по традиции встречают символ Нового года уже в новогоднюю ночь. В Новый год принято поздравлять друзей, родных и близких, и, если не получается это сделать лично, можно послать поздравление в виде SMS-сообщения по телефону. Предлагаем несколько вариантов таких поздравлений.

    ***
    Год Собаки к нам идет,
    Вам он точно принесет:
    И удачу, и веселье,
    И, возможно, новоселье!

    Чтобы счастливы вы были,
    Не грустили, не тужили,
    Пусть везет вам круглый год,
    Улыбайтесь в Новый год!

    ***
    Пожелать хочу я много,
    Год прошел, а где итоги?
    Пусть хорошее, что было,
    В Новый год идти решило,

    А плохое, что случалось,
    В старом бы году осталось!
    Пусть здоровье не подводит,
    Все плохое прочь уходит!

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    Новый 2018 год «посвящен» Желтой земляной собаке

    ***
    2018-й в пути —
    Недолго к нам ему уже идти.
    Так пусть же он торжественно придет,
    И пусть всем нам удачу принесет!

    ***
    Год Собаки — это год улыбок и любви,
    Пусть же все желанья сбудутся твои,
    Все мечты пускай исполнятся тотчас,
    Когда куранты нам пробьют заветный час!

    ***
    Закружился хороводом
    Молодых снежинок рой.
    Дружно старый год проводим,
    Встретим Новый год с душой!
    Пожелаем близким счастья
    И шампанского нальем.
    Мира, радости, богатства,
    Пусть добро приходит в дом!

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    Празднование Нового года связан со многими традициями

    ***
    Пусть в Новом году будет только хорошее,
    Пусть радость тебе принесет Новый год.
    И хоть все дороги зима запорошила,
    Но счастье к тебе свою тропку найдет.

    ***
    Вас с Новым годом поздравляем,
    Желаем исполнения мечты!
    Пусть снег пушистый тихо пролетает
    И сердцу дарит радость красоты.

    ***
    Ура! Новый год наступил, наконец!
    Известий он радостных добрый гонец!
    Пускай принесет лишь удачу и радость,
    И каждый миг жизни пусть будет вам в сладость!

    ***
    Слова прекрасных поздравлений
    Мы собираем в Новый год —
    Спешит к нам счастье, без сомненья!
    Пускай нам всем во всем везет!

    Читайте также: Новый год Собаки: самые интересные факты о наступающем 2018-м.

    Наступает Новый 2018 год - не забудьте поздравить родных и близких

    Автор: Алексей Громов
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