Поздравления в стихах с Новым 2018 годом Собаки для SMS
Наступает Новый 2018 год, который по восточному календарю «посвящен» Желтой Земляной Собаке. И хотя настоящий китайский год Собаки наступит еще не скоро, россияне по традиции встречают символ Нового года уже в новогоднюю ночь. В Новый год принято поздравлять друзей, родных и близких, и, если не получается это сделать лично, можно послать поздравление в виде SMS-сообщения по телефону. Предлагаем несколько вариантов таких поздравлений.
***
Год Собаки к нам идет,
Вам он точно принесет:
И удачу, и веселье,
И, возможно, новоселье!
Чтобы счастливы вы были,
Не грустили, не тужили,
Пусть везет вам круглый год,
Улыбайтесь в Новый год!
***
Пожелать хочу я много,
Год прошел, а где итоги?
Пусть хорошее, что было,
В Новый год идти решило,
А плохое, что случалось,
В старом бы году осталось!
Пусть здоровье не подводит,
Все плохое прочь уходит!
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***
2018-й в пути —
Недолго к нам ему уже идти.
Так пусть же он торжественно придет,
И пусть всем нам удачу принесет!
***
Год Собаки — это год улыбок и любви,
Пусть же все желанья сбудутся твои,
Все мечты пускай исполнятся тотчас,
Когда куранты нам пробьют заветный час!
***
Закружился хороводом
Молодых снежинок рой.
Дружно старый год проводим,
Встретим Новый год с душой!
Пожелаем близким счастья
И шампанского нальем.
Мира, радости, богатства,
Пусть добро приходит в дом!
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***
Пусть в Новом году будет только хорошее,
Пусть радость тебе принесет Новый год.
И хоть все дороги зима запорошила,
Но счастье к тебе свою тропку найдет.
***
Вас с Новым годом поздравляем,
Желаем исполнения мечты!
Пусть снег пушистый тихо пролетает
И сердцу дарит радость красоты.
***
Ура! Новый год наступил, наконец!
Известий он радостных добрый гонец!
Пускай принесет лишь удачу и радость,
И каждый миг жизни пусть будет вам в сладость!
***
Слова прекрасных поздравлений
Мы собираем в Новый год —
Спешит к нам счастье, без сомненья!
Пускай нам всем во всем везет!
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