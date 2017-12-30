Сирия, 30 декабря. Армия Турции обстреливает подконтрольные курдам поселки на юге от города Африн в провинции Алеппо. САА атакует позиции союзников «Джебхат ан-Нусры»***1 вблизи Аль-Латамины к северу от Хамы. Боевики «Тахрир аш-Шам» формируют вторую линию обороны на юге Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись ударам минометов «Джебхат ан-Нусры» на западной окраине Алеппо; атакуют позиции «Джейш Аль-Иззы» в направлении города Аль-Латамина.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): проводит ротацию сил в окрестностях Дамаска; формирует вторую линию обороны на юге провинции Идлиб; обстреляла поселок Умм Харьятейн на северо-востоке от Хамы; понесла потери в ходе перестрелок к западу от Алеппо.

Курды: оказались под обстрелами турецкой армии в южных предместьях города Африн на северо-западе Сирии.

«Файлак ар-Рахман»: провела перестрелки с сирийскими военными в Восточной Гуте.

Провинция Дамаск

Боевики исламистских группировок, базирующихся в восточных предместьях Дамаска вблизи района Джобар, продолжают мероприятия по усилению линии обороны на этом направлении с целью сдержать возможную новую серию атак Сирийской арабской армии (САА). В настоящий момент радикалы осуществляют ротацию сил на переднем крае, передает местный новостной ресурс в Twitter Ghouta Media Center. В Восточной Гуте работает одна из зон деэскалации, однако режим перемирия не распространяется на террористов «Джебхат Ан-Нусры» и подконтрольных ей формирований.

Отряды союзной «Хайят Тахрир аш-Шам» группировки «Файлак ар-Рахман» провели обстрел позиций правительственных войск САР недалеко от населенного пункта Ирбин к востоку от Дамаска из стрелкового оружия, сообщает портал Damascus Now. Сирийские военные открыли ответный огонь — в результате серии артиллерийских ударов были ликвидированы несколько исламистов.

Провинция Алеппо

Члены террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», возглавляемой «Ан-Нусрой», возобновили беспокоящие обстрелы объектов сирийских войск в западных предместьях Алеппо. Согласно сведениям военного источника в Twitter (@markito0171), радикалы выпустили несколько крупнокалиберных мин по опорным пунктам армии САР со стороны пригорода Маканис Ад-Дувайри. Правительственные силы были вынуждены открыть ответный огонь по террористам: в ходе обстрелов из танков и минометов САА были уничтожены и ранены несколько членов «Джебхат ан-Нусры».

Между тем на севере региона — в районе линии соприкосновения между армией Турции и курдскими Отрядами народной самообороны (YPG) — вновь неспокойно. По данным источника в Twitter (@ClaudiaAlMina), подконтрольного курдам, турецкие военнослужащие начали вести новые провокационные обстрелы опорных пунктов YPG. Самым тяжелым ударам подверглись поселения Иска, Шадир, Аль-Газзавия и Джалама, расположенные к югу от города Африн. Напомним, Анкара и союзные ей боевики «Ахрар аш-Шам» и Свободной сирийской армии (ССА)**, почти полностью заблокировали данный курдский анклав на северо-западе арабской республики, расположив силы почти по всему периметру кантона.

Провинция Идлиб

Террористы «Джебхат Фатх аш-Шам» продолжают попытки сдержать натиск подразделений САА и российских ВКС в южной части провинции Идлиб. Ранее армия САР отбила стратегический город Абу Дали и сейчас продолжает атаки на этом направлении. С целью не дать сирийским войскам продвинуться дальше главари приступили к активному усилению второй линии обороны в этом регионе, передает новостной Twitter-канал (@NatDefFor). Кроме того, была зафиксирована переброска новых отрядов боевиков к линии разграничения с правительственными силами в окрестностях Абу Дали. Источник не исключает, что террористы в ближайшее время могут попытаться провести контрнаступление в этом районе.

Провинция Хама

Сирийская армия провела новую атаку на позиции боевиков в окрестностях оккупированного города Аль-Латамина, находящегося к северу от Хамы. По информации военных источников агентства Al Masdar News, радикалы понесли серьезные потери в живой силе, однако более точная информация пока выясняется. Напомним, данный населенный пункт является главным бастионом исламистской группировки «Джейш Аль-Изза», совместно с «Джебхат ан-Нусрой» выступающей против войск Башара Асада в этом регионе.

Террористы «Тахрир аш-Шам» тем временем открыли огонь по позициям правительственных сил САР недалеко от поселка Умм Харьятейн на северо-востоке от административного центра у самой границы с провинцией Идлиб. Об этом заявил оппозиционный новостной Telegram-канал EMC News Center. Никаких официальных данных о возможном уроне, нанесенном военнослужащим САА на это направлении, не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)