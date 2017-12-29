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Украинские силовики обстреляли из минометов населенный пункт в Донбассе — ДНР
Украина
Киев ищет «агентов Кремля» среди вернувшихся из плена украинских военных
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    Киев ищет «агентов Кремля» среди вернувшихся из плена украинских военных

    20:16  29 Декабря 2017  /обновлено: 20:16  29 Декабря 2017
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    Киев ищет «агентов Кремля» среди вернувшихся из плена украинских военных

    Киев, 29 декабря. Украинские власти могут привлечь за дезертирство украинских солдат, которых освободили в результате недавнего обмена военнопленными. Об этом в пятницу заявил советник президента Украины Юрий Бирюков.

    По его словам, не менее 14 военнослужащих стали фигурантами уголовного дела о дезертирстве, после того, как вернулись из Донбасса. Бирюков отметил, что все они подозреваются в самовольном оставлении воинских частей. До окончательного решения суда силовики будут лишены единоразовой материальной помощи.

    Отметим, что помимо дезертиров украинские власти ищут среди вернувшихся из Донбасса солдат «агентов Кремля». Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак утверждает, что некоторых бойцов ВСУ могли завербовать российские спецслужбы, пока те находились в плену, поэтому с каждым будет проведен «контрразведывательный допрос».

    Напомним, что 27 декабря в Донбассе состоялся самый масштабный за последние 14 месяцев обмен военнопленными между Украиной, ДНР и ЛНР.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #всу #донбасс #украина #пленные #дезертирство
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