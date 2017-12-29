Российский мотор для фрегата «Буревестник» позволит забыть про украинские аналоги

Москва, 29 декабря. Два года потребуется России, чтобы создать двигатель для фрегатов проекта 11356 «Буревестник». Российский модернизированный мотор будет превосходить по своим характеристикам украинский, что позволит забыть об украинском аналоге, считает военный эксперт Константин Сивков.

По его словам, российские моторы будут созданы на базе советских газотурбинных двигателей, которые устанавливались в сторожевых кораблях проекта 1135 и 1135М. Их производили на Украине, однако Россия смогла переориентироваться на внутреннее производство.

«Кроме того, российские специалисты обязательно модернизируют двигатель в целях повышения его мощности. На мой взгляд, заявленных двух лет хватит с запасом, чтобы создать модернизированный двигатель для фрегатов проекта 11356», — уверен эксперт ФБА «Экономика сегодня».

Когда Россия разработает собственные двигатели для «Буревестника», украинские аналоги перестанут кого-либо интересовать, и их производство будет свернуто, считает Сивков.