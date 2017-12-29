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Общество
«Стройка века для всего мира»: россияне оценили фото готового участка Крымского моста
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    «Стройка века для всего мира»: россияне оценили фото готового участка Крымского моста

    20:29  29 Декабря 2017  /обновлено: 20:30  29 Декабря 2017
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    «Стройка века для всего мира»: россияне оценили фото готового участка Крымского моста

    Москва, 29 декабря. Министерство транспорта России опубликовало фотографию готового участка Крымского моста. На участке уже уложен асфальт, смонтировано металлическое барьерное ограждение, установлены мачты освещения.

    «Стройка века для всего мира»: россияне оценили фото готового участка Крымского моста

    Снимок был сделан во время визита министра транспорта России Максима Соколова, который посетил Крымский мост в рамках инспекции. Отмечается, что рабочие заасфальтировали половину моста, а также установили 460 из 595 опор, в результате чего готовность объекта составляет 77%.

    «Стройка века для всего мира»: россияне оценили фото готового участка Крымского моста

    Российские пользователи социальных сетей с воодушевлением отреагировали на опубликованные фотографии, а также выразили надежду, что мост будет сдан в эксплуатацию раньше запланированного срока.

    «В украинских СМИ уверены, что мост фоткали в Москве на Москва-реке, а министра транспорта играет Пореченков», — Red Cone.

    «Стройка века для всего мира»: россияне оценили фото готового участка Крымского моста

    «Вчера мне многие в ЕС задавали вопрос: «Когда Крымский мост Россия пустит?» Очень хотят посмотреть, но удивило не то, а то что все признают Крым российским», — Red Button.

    «Стройка века для всего мира»: россияне оценили фото готового участка Крымского моста

    «Какая красота, это точно стройка века и не только для России, но и для всего мира. Мы молодцы», — Green Popsicle.

    «Стройка века для всего мира»: россияне оценили фото готового участка Крымского моста«Уже скоро откроют, по планам в следующем декабре, но наверное раньше запустят. Крым сразу оживет, хотя и сейчас уже намного лучше, чем было при Украине» — Gold Clover.

    «Стройка века для всего мира»: россияне оценили фото готового участка Крымского моста

    Стоит отметить, что Крымский мост состоит из двух путепроводов — автомобильного и железнодорожного. Мост, соединяющий Керченский и Таманский полуострова, является одним из самых масштабных строительных проектов России. Ожидается, что движение автомобилей будет открыто в декабре 2018 года, движение поездов — в декабре 2019 года, передает «ФедералПресс».

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #крым #крымский мост
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