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Новый 2018 год Собаки: новогодние традиции, история праздника, как отмечают в России
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    Новый 2018 год Собаки: новогодние традиции, история праздника, как отмечают в России

    6:00  30 Декабря 2017
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    Новый год в России и в мире. Новогодние традиции

    Новый год — один из самых популярных праздников в мире. Он отмечается в честь момента перехода последнего дня уходящего года в первый день наступающего. Полуночный переход одного года в другой является кульминацией праздника. В России Новый год — один из самых любимых праздников, который имеет свои традиции, это также фактическое начало десятидневных новогодних каникул.

    Когда отмечается Новый год

    Сегодня большинство стран отмечает наступление Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января. Обычай отмечать Новый год именно 1 января ввел древнеримский правитель Юлий Цезарь в 46 году до нашей эры. В Древнем Риме праздник был посвящен двуликому богу Янусу, одно лицо которого смотрит в будущее (Новый год), а другое — обращено в прошлое (уходящий год). В честь Януса носит название и первый месяц года — январь.

    Где встречают Новый год первыми и последними

    Новый год «наступает» с Востока. Первыми праздник встречают на островах Кирибати в Тихом океане. Там же — в Тихом океане — на острове Мидуэй старый год окончательно уходит в историю.

    Первыми праздник встречают на островах Кирибати в Тихом океане

    Кто отмечает Новый год по собственному календарю

    Большинство стран официально отмечает Новый год 1 января. Но есть государства, где традиционная, согласно религиозным представлениям, встреча Нового года в другие дни также является официально признанной.

    Так, Китайский новый год, который широко отмечают как в Китае, так и по всему миру, отмечается по лунному календарю и наступает в промежуток между 21 января и 21 февраля. Наступление 2018 года, который по китайскому 12-годовому циклу связан с Желтой Земляной Собакой, будет отмечаться в Китае 16 февраля.

    Иранский новый год (Навруз или Новруз) отмечается 21 или 22 марта.

    Бенгальский новый год отмечают в Бангладеш 14 апреля.

    Еврейский Новый год Рош а-Шана отмечается в Израиле и еврейскими диаспорами по всему миру в промежуток между 5 сентября и 5 октября. В 2017 году Рош а-Шана отмечался 20-22 сентября, а в 2018 году этот праздник наступит 9 сентября и продлится до 11 сентября.

    Бенгальский новый год отмечают 14 апреля

    Новый год в России

    В России Новый год отмечают 1 января с 1700 года по указу Петра I. До 1919 года праздник отмечали по юлианскому календарю, а затем — уже после революции — перешли на григорианский.

    Выходной 1 января ввели еще в дореволюционные времена для рабочих. В советское время новогодний выходной сначала был связан с празднованием Рождества и вскоре был отменен как буржуазный религиозный пережиток.

    Начиная с 1929 года празднование Рождества было официально запрещено, а Новый год стал обычным рабочим днем. Так продолжалось до 1947 года, когда 1 января было объявлено праздничным и выходным днем. В 1992 году к празднику присоединили 2 января.

    А когда православное Рождество (7 января) вновь стало выходным, к новогодним «каникулам» добавили еще 6 и 8 января. Таким образом, в новогодние праздники россияне отдыхают около десяти дней.

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    В 1992 году к новогодним праздникам в России присоединили 2 января

    Атрибуты Нового года

    В России это, безусловно, новогодняя елка, новогоднее застолье (со знаменитым оливье, мандаринами и шампанским), Дед Мороз и Снегурочка, а также новогоднее поздравление президента.

    Новогодняя елка появилась в России вместе с приглашенными Петром I немцами и была первоначально связана исключительно с Рождеством, но в советские времена стала вполне светским атрибутам праздника. Даже советские елочные игрушки были идеологически выдержанными — танки, самолеты, серп и молот на пике, венчающей верхушку елки (вместо рождественской звезды) и т.д.

    Новогоднее застолье в России, нередко сталкивавшейся не просто с недоеданием, но и с настоящим голодом, было очень значимым и важным событием. Новогодний стол был символом изобилия, о котором часто можно было только мечтать. В советские времена к новогоднему столу хозяйки специально «копили» угощение, доставая с боем дефицитные продукты. Традиционные «советские» новогодние блюда — салат оливье, селедка под шубой, мандарины и, конечно, недорогое шампанское — популярны в России до сих пор.

    Шампанское на Новый год популярно в России до сих пор

    В России всегда было принято как следует «проводить» Старый год, закусив и выпив, а потом шумно встретить наступление нового. Ровно в полночь 1 января бьют кремлевские куранты, и в этот момент принято загадать желание и чокнуться шампанским. На Новый год также принято дарить подарки.

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    Дед Мороз — это сказочный персонаж славянского фольклора, олицетворение зимы, морозов и холода. Этот персонаж связан со святым Николаем (Санта Клаусом), но ближе к языческим верованиям и традициям восточных славян. У Деда Мороза есть помощница — также фольклорный персонаж — внучка Снегурочка.

    Дед Мороз — это сказочный персонаж славянского фольклора

    Новогоднее обращение главы государства в России очень важный момент. Без этого вроде праздник не в праздник. Новогоднее обращение глава государства произносит ровно за пять минут до наступления Нового года, подводя итоги и поздравляя россиян. Обращение президента транслируется всеми средствами массовой информации.

    В СССР и России традиция таких обращений пошла с 1970 года, когда советский народ поздравил тогдашний глава государства Леонид Брежнев.

    С 2000 по 2007 и с 2012 по настоящее время с новогодним обращением к россиянам выступает действующий президент России Владимир Путин. С 2008 по 2011 годы такое обращение делал тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев.

    Старый Новый год

    Старый Новый год — это неофициальный праздник, отмечаемый с 13 на 14 января в соответствии с Новым годом по юлианскому календарю. Старый Новый год по традиции отмечают на всей территории бывшего Советского Союза как завершение новогодних каникул.

    Автор: Алексей Громов
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    #традиции #год собаки #новый год 2018 #новый год в россии
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