18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Украинские силовики обстреляли из минометов населенный пункт в Донбассе — ДНР
Экономика
Путин утвердил закон о списании долгов по налогам
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин утвердил закон о списании долгов по налогам

    19:35  29 Декабря 2017  /обновлено: 19:35  29 Декабря 2017
    846

    Путин утвердил закон о списании долгов по налогам

    Москва, 29 декабря. Президент России Владимир Путин в пятницу подписал закон по списанию долгов по налогам граждан, накопившихся к 1 января 2015 года. Закон также прощает предпринимателям недоимки по налогам, пени и штрафы, которые набрались к той же дате. Документ уже опубликован на официальном портале нормативной и правовой информации.

    Законопроект был принят Госдумой 21 декабря, а через пять дней одобрен Совфедом. Списанию подлежат безнадежные долги по транспортному налогу, налогу на имущество физических лиц и земельному налогу.

    Напомним, что впервые идея налоговой амнистии была озвучена на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина по итогам года, которая состоялась 14 декабря. По словам главы государства, общий размер задолженности граждан по налогам на сегодняшний день составляет 41 млрд рублей, предпринимателей — 15 млрд рублей.

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #налоги #долги #закон
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Освобожденных из плена украинских военных заподозрили в дезертирстве

        Освобожденных из плена украинских военных заподозрили в дезертирстве

        18:57   29 Декабря 2017
        2784
        Путин одобрил ратификацию соглашения с Сирией о расширении базы ВМФ в Тартусе

        Путин одобрил ратификацию соглашения с Сирией о расширении базы ВМФ в Тартусе

        15:31   29 Декабря 2017
        756
        Минтранс обнародовал первое фото готового участка Крымского моста

        Минтранс обнародовал первое фото готового участка Крымского моста

        14:54   29 Декабря 2017
        7756
        Песков рассказал, где и с кем Путин встретит Новый год

        Песков рассказал, где и с кем Путин встретит Новый год

        13:04   29 Декабря 2017
        1382