Путин утвердил закон о списании долгов по налогам

Москва, 29 декабря. Президент России Владимир Путин в пятницу подписал закон по списанию долгов по налогам граждан, накопившихся к 1 января 2015 года. Закон также прощает предпринимателям недоимки по налогам, пени и штрафы, которые набрались к той же дате. Документ уже опубликован на официальном портале нормативной и правовой информации.

Законопроект был принят Госдумой 21 декабря, а через пять дней одобрен Совфедом. Списанию подлежат безнадежные долги по транспортному налогу, налогу на имущество физических лиц и земельному налогу.

Напомним, что впервые идея налоговой амнистии была озвучена на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина по итогам года, которая состоялась 14 декабря. По словам главы государства, общий размер задолженности граждан по налогам на сегодняшний день составляет 41 млрд рублей, предпринимателей — 15 млрд рублей.