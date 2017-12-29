Сирия, 29 декабря. США эвакуируют главарей «Исламского государства»1 из Дейр-эз-Зора в безопасные для них районы Хасаки. «Ан-Нусра»*** направила смертника к позициям САА в Восточной Гуте. Курды обучили более 200 новобранцев в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии атаковали позиции «Ан-Нусры» в южной части провинции Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили подземный тоннель «Ахрар Аш-Шам» на северо-востоке Дамаска.

«Тахрир Аш-Шам»: попыталась прибегнуть к атаке с участием смертника в Восточной Гуте Дамаска; утверждает, что автомобиль САА подорвался на мине во время столкновений в южной части Идлиба.

Курды: обучили еще 210 новобранцев в провинции Хасака.

Международная коалиция: эвакуирует главарей ИГИЛ1 из Дейр-эз-Зора в Хасаку.

Провинция Дамаск

На территории оазиса Восточная Гута не прекращаются вооруженные столкновения боевиков вооруженной оппозиции и подразделений правительственной армии. Согласно данным военного источника в социальной сети Twitter (sayed_ridha), исламисты заняли несколько строений транспортной станции в населенном пункте Хараста. Наземная атака радикалов началась с того, что один из боевиков по имени Абу Даджана Аль-Джазрави, впоследствии оказавшийся смертником, попытался приблизиться к позициям армии САР. Тем не менее нападение удалось своевременно остановить. Как передает Twitter-канал (NRVR11), террорист принадлежал к числу иностранных наемников и являлся членом террористической группировки «Джебхат Ан-Нусра»1. В настоящий момент удары по опорным пунктам и военной технике «Тахрир Аш-Шам» наносят военные самолеты ВВС Сирии. Артиллерийские дивизионы правительственных войск тем временем открыли огонь по одному из подземных тоннелей формирования «Ахрар Аш-Шам», полностью уничтожив его, о чем сообщал интернет-портал (daraa_now).

Провинция Алеппо

В южной части провинции недалеко от участка стратегической магистрали «Дорога жизни» Ханассер — Итрия возобновилось противостояние между правительственными силами и их союзниками с одной стороны и террористическими формированиями вооруженной оппозиции с другой. Военный источник в социальной сети Twitter (dorarsite) сообщает, что в поддержку Сирийской арабской армии (САА) российская авиация атаковала военные объекты коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», во главе которой стоит «Джебхат Ан-Нусра», в районе населенных пунктов Рамла, Джеб Улейс и Аль-Хаджиб. Информации о потерях со стороны исламистов не поступало.

Провинция Дейр-эз-Зор

Международное движение Красного Полумесяца направило в административный центр провинции новый конвой с гуманитарной помощью, состоящий из 26 грузовиков, нагруженных продовольствием и различными медикаментами. По сведениям, опубликованным информационным агентством SANA News, все нуждающиеся жители города получат около десяти тысяч наборов с продуктами и также десять тысяч коробок с необходимыми лекарствами. Таким образом, Дейр-эз-Зор постепенно возвращается к мирной жизни. Напомним, армия Башара Асада вместе с проправительственными ополченческими отрядами и под прикрытием российских ВКС полностью освободила город 3 ноября 2017 года.

Соединенные Штаты Америки вновь обвиняются в сотрудничестве с террористами «Исламского государства». Информационный портал Al Masdar News сообщает, что вопреки исполнению своей заявленной цели — борьбы с терроризмом в Сирии, американские военные эвакуируют главарей в безопасные дня них районы. Со ссылкой на новостное агентство SANA News военные источники AMN передают, что вертолеты США перевезли боевиков на северо-восток страны в южные районы провинции Хасака.

Провинция Идлиб

Ранее сообщалось о том, что сирийская армия преуспела в зачистке южных районов провинции от боевиков «Тахрир Аш-Шам». Напомним, под контроль подразделений САР перешли такие населенные пункты как Абу Дали, Аль-Хамдания, Джабаль Ад-Дабъа и Атшан. Однако стало известно о том, что в ходе столкновений один из автомобилей САА подорвался на мине террористов. О судьбе водителя и находившихся внутри солдат не сообщается. Данные сведения были опубликованы в сети Telegram (NRVR11) оппозиционным источником и официального подтверждения от сирийских властей пока не получили.

Между тем союзная авиация ВВС Сирии и ВКС РФ продолжает наносить авиаудары по укрепрайонам исламистов в преддверии дальнейшего наступления Сирийской арабской армии (САА) и ее союзников.

Провинция Ракка

Подконтрольный курдским силам военный источник в Twitter (QSD_Jabha) сообщает, что еще 210 бойцов вступили в ряды Демократической армии Сирии**** (SDF), завершив обучение в академии имени шахида Фейсала Абу Лейла. Несколькими часами ранее этот же источник передавал, что к курдам присоединились 500 человек, которые вскоре приступят к службе на границе. Напомним, ранее не раз поступала информация о проведении принудительной мобилизации на оккупированных отрядами SDF территориях, однако после массовых протестов курды были вынуждены официально приостановить призыв. Вероятно, «демократическая армия» продолжила негласно вербовать молодых людей.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)