Путин ужесточил наказание за преступления, связанные с терроризмом

Москва, 29 декабря. Президент России Владимир Путин утвердил изменения в уголовный кодекс по ужесточению наказания за преступления, связанные с терроризмом.

Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Из документа следует, что отныне вербовка террористов будет караться лишением свободы вплоть до пожизненного. Также впервые в УК РФ вводится понятие «пропаганда терроризма». Подобные действия будут караться штрафом в размере от 100 до 500 тысяч рублей или тюремным заключением сроком от двух до пяти лет.

Напомним, 28 декабря президент Путин, вручая государственные награды в Кремле, рассказал, что поручил директору ФСБ Александру Бортникову разбираться с террористами максимально решительно. Российский лидер отметил, что ликвидировать бандитов, занимающихся террористической деятельностью на территории РФ, нужно на месте. Бороться с терроризмом в то же время необходимо только в рамках закона, подчеркнул Путин.