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Россия
Путин ужесточил наказание за преступления, связанные с терроризмом
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    Путин ужесточил наказание за преступления, связанные с терроризмом

    19:18  29 Декабря 2017  /обновлено: 19:36  29 Декабря 2017
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    Путин ужесточил наказание за преступления, связанные с терроризмом

    Москва, 29 декабря. Президент России Владимир Путин утвердил изменения в уголовный кодекс по ужесточению наказания за преступления, связанные с терроризмом. 

    Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте правовой информации.

    Из документа следует, что отныне вербовка террористов будет караться лишением свободы вплоть до пожизненного. Также впервые в УК РФ вводится понятие «пропаганда терроризма». Подобные действия будут караться штрафом в размере от 100 до 500 тысяч рублей или тюремным заключением сроком от двух до пяти лет.

    Напомним, 28 декабря президент Путин, вручая государственные награды в Кремле, рассказал, что поручил директору ФСБ Александру Бортникову разбираться с террористами максимально решительно. Российский лидер отметил, что ликвидировать бандитов, занимающихся террористической деятельностью на территории РФ, нужно на месте. Бороться с терроризмом в то же время необходимо только в рамках закона, подчеркнул Путин. 

    Автор: Федор Веснин
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    #путин #терроризм #ук рф #наказание #лишение свободы
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