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Новости Сирии
МККК: 29 больных в критическом состоянии эвакуировали из Восточной Гуты в Дамаск
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    МККК: 29 больных в критическом состоянии эвакуировали из Восточной Гуты в Дамаск

    19:15  29 Декабря 2017  /обновлено: 19:15  29 Декабря 2017
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    МККК: 29 больных в критическом состоянии эвакуировали из Восточной Гуты в Дамаск

    Дамаск, 29 декабря. Из Восточной Гуты в Дамаск эвакуировали 29 больных в критическом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Международного комитета Красного Креста.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #дамаск
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