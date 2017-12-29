МККК: 29 больных в критическом состоянии эвакуировали из Восточной Гуты в Дамаск
Дамаск, 29 декабря. Из Восточной Гуты в Дамаск эвакуировали 29 больных в критическом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Международного комитета Красного Креста.
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