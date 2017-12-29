Десятки людей пострадали при взрыве гранаты в колумбийском ночном клубе

Богота, 29 декабря. Не менее 30 человек пострадали в ночном клубе в колумбийском городе Каукасия в результате взрыва гранаты, которую бросил 23-летний мужчина. Сообщается, что 11 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Местные власти полагают, что бросивший гранату молодой человек является боевиком местной преступной группировки. Вероятнее всего, это стало местью за отказ руководства клуба платить «дань», передает радиостанция Caracol. Официальные лица не уточняют, о какой именно банде идет речь, однако СМИ указывают на группировку «Клан Залива», в которую входят бывшие военные, придерживающиеся радикальных взглядов.