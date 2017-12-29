СМИ узнали о тайной встрече Вишневского и Ходорковского в Таллине

Санкт-Петербург, 29 декабря. Глава фракции «Яблоко» в петербургском Заксобрании Борис Вишневский тайно встретился в Таллине с Михаилом Ходорковским в Таллине, сообщают СМИ. По некоторым данным, встреча произошла на церемонии премии «Профессия — журналист» 12—13 декабря.

Мероприятие организовало признанное нежелательным в РФ движением «Открытая Россия». Ради этого Вишневский взял два дня отпуска за свой счет. Встреча проходила в ресторане отеля Nordie Hotel Forum.

Как сообщает Рен ТВ, помимо Ходорковского, который скрывается за границей от уголовного преследования по делу об убийстве главы Нефтеюганска, на переговорах присутствовал его помощник Владимир Кара-Мурза — младший. Главной темой стали предстоящие выборы в ЗакС Петербурга, в частности — финансовые гарантии со стороны Ходорковского, чтобы Вишневский попытался бороться за должность главы регионального отделения «Яблока».

Сам Вишневский заявляет, что не присутствовал на премии «Профессия — журналист».

«Нет, конечно. Я ее не посещал. Я знал, что она проходила, но я там не был», — сказал он телеканалу.

Однако, как свидетельствуют данные погранслужбы, депутат пересек российско-эстонскую границу вечером 11 декабря и вернулся обратно спустя сутки.