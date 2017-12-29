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Жительница Кузбасса ушла из дома и пропала без вести
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    Жительница Кузбасса ушла из дома и пропала без вести

    19:20  29 Декабря 2017  /обновлено: 19:21  29 Декабря 2017
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    Жительница Кузбасса ушла из дома и пропала без вести

    Кемерово, 29 декабря. Полиция Кузбасса просит местных жителей помочь в поисках пропавшей без вести женщины.

    Как сообщает «Газета Кемерова», 37-летняя Марина Владимировна Быкова 15 декабря ушла из дома в городе Кирове в неизвестном направлении, до сих пор о ее местоположении ничего не неизвестно. Рост женщины составляет около 160 сантиметров, среднее телосложение.

    В день пропажи на ней были куртка красного цвета до бедра, на которой изображен цветок, штаны светло-серого цвета, серая обувь и шапка салатового цвета. ГУ МВД Кузбасса просят всех, кто владеет информацией о настоящем местоположении пропавшей женщины, сообщить по телефонам: 8 (8332) 67-43-18, 8-999-225-64-33.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #кузбасс #кемерово #пропал человек
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