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Украинские силовики обстреляли из минометов населенный пункт в Донбассе — ДНР
Украина
Освобожденных из плена украинских военных заподозрили в дезертирстве
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    Освобожденных из плена украинских военных заподозрили в дезертирстве

    18:57  29 Декабря 2017  /обновлено: 18:57  29 Декабря 2017
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    Освобожденных из плена украинских военных заподозрили в дезертирстве

    Киев, 29 декабря. В отношении 14 военнослужащих ВСУ, которые вернулись на Украину в рамках обмена пленными, возбуждены уголовные дела по подозрению в дезертирстве. Об этом заявил советник президента Украины Юрий Бирюков.

    «Все службы, ведомства, группы и так далее, все были прекрасно осведомлены о том, что в числе 73 освобождаемых не все «героические герои». Если конкретно, то 14 человек: по ним есть уголовные производства по факту самовольного оставления частей», — заявил Бирюков.

    Он также добавил, что из гуманных соображений по отношению к родственникам было принято решение не разделять всех освобожденных на этапе встречи. Однако подозреваемые в дезертирстве не получат единоразовую материальную помощь до окончательного решения суда.

    Напомним, 27 декабря на линии соприкосновения в Донбассе в районе Горловки состоялся крупнейший с начала конфликта обмен пленными. Украина передала республикам Донбасса 233 пленных, получив 73 человека.

    Автор: Алексей Громов
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    #киев #украина #обмен пленными
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