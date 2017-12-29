Сирия обвинила США в вывозе главарей ИГ: американцы пытаются перезапустить сирийский конфликт

Согласно данным сирийского информагентства SANA, вертолеты ВВС США вывезли нескольких главарей «Исламского государства»1 (группировка запрещена в РФ) из ряда районов провинции Дейр-эз-Зор в Хасаку, которую почти целиком занимают проамериканские курдские отряды Сирийских демократических сил (SDF).

Источники портала SANA передают, что лидеры террористической организации были эвакуированы силами Соединенных Штатов в ночное время. Американские вертолеты поднялись в небо на севере Дейр-эз-Зора, пролетели мимо лагеря для беженцев Ас-Саид, после чего приземлились рядом с дамбой Аль-Басель к югу от города Хасака. Напомним, в конце августа этого года США вывезли несколько десятков высокопоставленных членов ИГИЛ1 из окрестностей административного центра региона в преддверии наступления Сирийской арабской армии (САА) и российских ВКС. Другой подобный эпизод был зафиксирован в ноябре в районе Меядина за пару недель до освобождения города. В обоих этих случаях лидеры террористов также были эвакуированы в северные районы арабской республики.

Стоит отметить, что несколько дней назад глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о том, что Соединенные Штаты намерены продолжать войну с сирийским правительством. Для этого американские военные инструкторы формируют новые базы подготовки боевиков в Хасаке близ города Аш-Шаддади и на юге САР у поселения Ат-Танф, рассчитывая создать новую антиправительственную «армию». При этом отмечается, что ядро данной группировки составят бывшие члены ИГ1.

Политолог и независимый журналист Александр Асафов отметил в комментарии для Федерального агентства новостей (ФАН), что данный прецедент — уже не первый подобный случай, и потому сомневаться в сведениях сирийских источников не приходится. Это тем более так, если учесть интересы Соединенных Штатов, связанные с нестабильностью и эскалацией ситуации в регионе.

«Сирийцам такие вещи выдумывать на пустом месте бессмысленно, они от этого никаких выгод иметь не будут. Надо учитывать, что это уже не первый раз. В данном случае возмущение Дамаска справедливо. Очевидно, у них есть совершенно точные факты по этому вопросу, и потому они пытаются привлечь внимание мировой общественности, но, я думаю, все-таки тщетно. Какой-то серьезной реакции на это не будет, американцы просто будут все отрицать», — считает собеседник ФАН.

По его мнению, задача США состоит в том, чтобы помешать налаживанию мирной жизни в Сирии. «Исламское государство» несколько лет оставалось самым радикальным участником вооруженного конфликта, ведение переговоров с которым было невозможно. Американцы же, добиваясь дальнейший эскалации, не могут допустить того, чтобы самый деструктивный элемент кризиса выбыл из игры.

«Цель Вашингтона проста — помешать восстановлению стабильности. В регионе, в котором прекращают воевать и начинают заниматься мирной жизнью, очень сложно манипулировать и продвигать свои интересы. Потому им и нужна нестабильность, которая является залогом всех информационных, дипломатических или иных атак на Башара Асада. Для того чтобы создать эту неустойчивость, нужно сохранить те максимально деструктивные силы, которые можно будет вооружить и где-то накопить», — подчеркнул политолог.

Потому-то американцам и нужны главари, продолжает Александр Асафов. Они способны собрать вокруг себя множество других рядовых боевиков. Важно учитывать, что высокопоставленные члены «Исламского государства» нередко выступают не только как полевые командиры, но и своего рода «духовными наставниками».

«Многие главари ИГИЛ — не просто полевые командиры, но и еще и эмиры: они себя позиционируют не только как военных, но и как, так скажем, «духовных лидеров». Это значит, что они способны запустить и кампанию по сбору финансирования, и по поддержке спящих очагов группировки, в том числе в других регионах мира, а также по-новому начать вербовку широким фронтом. Потому эти командиры очень важны, их берегут. Американцы даже идут на риски быть пойманными с поличным при осуществлении таких операций. Более того, делают они это уже не в первый и не во второй раз. Я думаю, мы еще увидим то, о чем говорил Герасимов, — то, как остатки отрядов ИГ будут переименовываться в очередную «свободную», «демократическую» или еще какую-нибудь «армию». Они попытаются выставить себя каким-то новым участником, но одной из целей их также будет борьба с правительством Асада», — убежден эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.