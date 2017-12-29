Польские активисты отремонтируют кладбище советских солдат

Краков, 29 декабря. Активисты польского движения «Курск» отремонтируют кладбище советских солдат, расположенное в Прошовицах возле Кракова. Об этом в пятницу заявил лидер организации Ежи Тыц. По его словам, первым делом необходимо демонтировать и вывезти старую плитку, которой выложены аллеи на кладбище.

«Одновременно с ремонтом проводится работа по выяснению личности всех похороненных на этом кладбище красноармейцев, а также описание военного пути каждого из них», — пишет он в Facebook.

Собранные данные будут переданы местным властям, родственникам погибших и российским дипломатам. Официальное открытие кладбища после ремонта состоится в апреле 2018 года. Ожидается, что в церемонии примет участие официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова и родственники похороненных на кладбище солдат.