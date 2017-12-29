Путин подписал закон о штрафах за управление водным транспортом без регистрации

Москва, 29 декабря. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за управление незарегистрированным катером. Документ также определяет случаи, когда водный транспорт, при управлении которым был нарушен закон, может быть эвакуирован на штрафную стоянку.

Эта информация следует из сообщения, опубликованного на официальном правовом сайте РФ.

Как следует из текста документа, управление маломерным водным транспортом, не прошедшим техосмотр, отныне будет караться штрафом в размере от пятисот до тысячи рублей.

Штраф в размере от тысячи до двух тысяч рублей придется заплатить гражданину, севшему за штурвал судна без права управления им, или тому, кто передал управление водным транспортом лицу, не имеющему прав.

Наиболее суровый штраф (от двух до трех тысяч рублей) теперь выписывается за управление судном, не зарегистрированным в установленном порядке либо имеющим неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация.

Отметим также, что новый закон вводит возможность также задерживать и помещать судно на специализированную штрафстоянку.